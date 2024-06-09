Bugün sınav var mı? 9 Haziran Pazar ne sınavı var? İşte hafta sonu sınav programı...
Hafta sonları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM gibi kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, genellikle MEB'e bağlı okul binalarında gerçekleşiyor. Bu durum, özellikle sabahın erken saatlerinde okul çevresinde bir yoğunluğa yol açıyor ve vatandaşların "Hafta sonu ne sınavı var?" gibi sorularını beraberinde getiriyor. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan sınavlar da bu duruma neden olabilir.
8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek sınav takvimi büyük bir merakla bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan sınavlar için hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu, ortaokul son sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı gerçekleştirilmişti. Bu hafta ise lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Adaylar, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar ve detayları...Hafta Sonu Ne Sınavı Var?
Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları uygulanacak. İşte, 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi ve adayların dikkat etmesi gerekenler:
8-9 Haziran 2024 Sınav Takvimi:
8 Haziran 2024: YKS 1. Oturum (TYT)
9 Haziran 2024: YKS 2. Oturum (AYT)
9 Haziran 2024: YKS 3. Oturum (YDT)
2024-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak
İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri:
8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye girecek adaylardan T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler, fotoğrafı bulunmayanlar, nüfus cüzdanı olmayanlar veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunanlar için sınav merkezlerinde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen saatlerde hizmet verecek.
Açık Olacak Saatler:
8 Haziran 2024 Cumartesi: 07.00 - 17.00
9 Haziran 2024 Pazar: 07.00 - 15.30
Bu tarihlerde nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Nüfus Müdürlüğü personeli, adayın bilgilerini kontrol ederek geçici kimlik belgesini düzenleyecek. Bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Adayların, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Açık olacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve çalışma saatlerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
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