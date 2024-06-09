Bugün sınav var mı? 9 Haziran Pazar ne sınavı var? İşte hafta sonu sınav programı...

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek sınav takvimi büyük bir merakla bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan sınavlar için hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu, ortaokul son sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı gerçekleştirilmişti. Bu hafta ise lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Adaylar, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlar ve detayları...

Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları uygulanacak. İşte, 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi ve adayların dikkat etmesi gerekenler: