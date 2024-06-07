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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavda 3 milyonu aşkın aday üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Türkiye geneli ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılacak olan sınav üç ayrı oturumda tamamlanacak. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? İşte detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:42
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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 36 bin 945 aday bu büyük maratona katılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 2 milyon 19 bin 709 ve Yabancı Dil Testi (YDT) için ise 233 bin 389 aday başvurdu.

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak olan TYT, 165 dakika sürecek ve adaylara 120 soru yöneltilerek Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından bilgi ve becerileri ölçülecek.

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

TYT, AYT, YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK BİTECEK?

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 9 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te başlayacak olan AYT, 180 dakika sürecek.

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak ve adaylara toplam 160 soru sorulacak.

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak bitecek? YKS sınav süresi...

Yabancı Dil Testi (YDT): Aynı günün akşamında saat 15.45'te başlayacak YDT ise 120 dakika sürecek.