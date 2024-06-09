YKS'de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) az bir süre kala, sınav kuralları ve yasaklı eşyalar konusunda yapılan uyarılar tekrar gündeme gelmeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda, sınav salonuna sokulması yasak olan araç ve gereçler açıkça belirtilmiştir. Örneğin, para, piercing, kemer, küpe gibi kişisel eşyaların sınav salonuna alınması yasaktır. İşte, YKS'ye girerken yanınızda bulundurmamanız gereken yasaklı eşyalar hakkında detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların dikkat etmesi gereken kurallar ve yasaklı araç-gereçler, kılavuzda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak adına, hangi eşyaların getirilmemesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? Para, piercing, kemer, küpe gibi eşyalar sınava sokulabilir mi? İşte, sınava girerken yanınızda bulundurmamanız gereken eşyalar...
YKS'ye Gireceklere Önemli Uyarı: Bu Eşyalar Sınavda Yasak!
Üniversite hayalleri kuran milyonlarca aday, 8 Haziran'da başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken, ÖSYM'den adayları yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Sınav salonlarına geçirilmesi kesinlikle yasak olan eşyalar sıralandı. İşte o liste:
📍Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar
📍Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar
📍Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (İstisnalar: başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing)
📍Her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
📍Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (İstisna: şeffaf/numaralı gözlük)
📍Banka/kredi kartı vb. kartlar
📍Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
📍Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar
📍Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar
📍Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
📍Kutu/şişe içerisinde ilaçlar
Kalem, silgi ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınav salonuna su hariç (etiketsiz, şeffaf şişede) yiyecek ve içecek sokmak yasak.
Adayların, sınava girmeden önce yasak eşya listelerini dikkatlice kontrol etmeleri ve sıkıntı yaşamamaları için uyarıları dikkate almaları büyük önem taşıyor.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
YKS adaylarının sınav kurallarını dikkatlice gözden geçirmesi büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre, sınav salonunda uyulması gereken kurallar ve yasaklar şöyle:
Sınav Salonuna Giriş:
Adayların, sınavın başlamasından yarım saat önce salon kapısında hazır bulunmaları zorunlu.
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemleri görevliler tarafından yapılacak.
Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.
Sınav Salonunda Yasaklar:
Sınav süresince konuşmak, kopya çekmek/çekilmesine yardımcı olmak yasak.
Görevlilere soru sormak, diğer adaylarla herhangi bir şekilde iletişim kurmak yasak.
Sınav salonuna cep telefonu, saat, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, haberleşme araçları, silah vb. teçhizatlar sokmak yasak.
Sözlük, sözlük görevi gören yardımcı araçlar kullanmak yasak.
Sınav süresince tuvalet vb. ihtiyaçlar için bile salondan çıkmak yasak.
Kopya Çekmeye Kalkışmayın!
Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgiişlem yöntemleriyle incelenecek ve kopya şüphesi oluşan durumlar detaylı olarak incelenecek.
Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak.
Sınav Sonunda:
Sınavın bitiminde, soru kitapçığı, cevap kağıdı ve sınava giriş belgesi görevlilere teslim edilecek.
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