YKS’de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların dikkat etmesi gereken kurallar ve yasaklı araç-gereçler, kılavuzda ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak adına, hangi eşyaların getirilmemesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? Para, piercing, kemer, küpe gibi eşyalar sınava sokulabilir mi? İşte, sınava girerken yanınızda bulundurmamanız gereken eşyalar...