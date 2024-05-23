YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı! ais.osym.gov.tr/

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek sınavın yer bilgilerine dair araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Sınava Giriş Belgelerini erişime açtığını duyurdu. İşte sorgulama ekranı…