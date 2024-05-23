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YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı! ais.osym.gov.tr/

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı! ais.osym.gov.tr/

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş belgelerinin yayımlanacağı haberi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyordu ve beklenen haber geldi. ÖSYM 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Giriş Belgelerini erişime açtı. İşte sorgulama ekranı…

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek sınavın yer bilgilerine dair araştırmalar ise hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Sınava Giriş Belgelerini erişime açtığını duyurdu. İşte sorgulama ekranı…

2024 YKS SINAV YERLERİ ERİŞİME AÇILDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

ÖSYM ise 2024 YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kolayca sınav yerleri ve giriş belgelerine ulaşabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

YKS-2024 SINAV TAKVİMİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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