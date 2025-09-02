Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Suriye'ye gitti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam’a gitti. Tekin, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile görüştüklerini belirterek, “Bölgemizin huzura kavuşması ve evlatlarımızın geleceği için eğitim alanında iş birliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir dizi temaslarda bulunmak üzere komşumuz Suriye'deyiz. Temaslarımız kapsamında Suriye Eğitim Bakanı Sayın Muhammed Abdurrahman Turko ile bir araya gelerek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Yıllarca süren acı ve gözyaşının ardından bölgemizin huzur iklimine kavuşması, evlatlarımızın geleceği için değerlidir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının haklı mücadelesinde daima yanında olmuştur. Bu kapsamda birçok farklı alanda olduğu gibi eğitimde de Suriyeli kardeşlerimizle iş birliğimizi güçlendirme gayretindeyiz. Şahsım ve heyetime gösterdikleri konukseverlik ve güçlü iş birliği iradelerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.