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e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...

e-Okul giriş sayfası, okulların kapanmasına kısa süre kala yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırlen, öğrenciler not bilgisini ve takdir teşekkür hesaplama işlemlerini merak ediyor. Peki, e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler...

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. İkinci dönem sınavlarını olan öğrenciler, not bilgilerini görüntülemek için e-Okul sistemine akın ediyor. Devamsızlık, not bilgisi gibi öğrenci bilgilerinin görüntülendiği e-Okul ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.

* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğetim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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