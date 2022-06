e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama: 2021-2022 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul, lise...

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. İkinci dönem sınavlarını olan öğrenciler, not bilgilerini görüntülemek için e-Okul sistemine akın ediyor. Devamsızlık, not bilgisi gibi öğrenci bilgilerinin görüntülendiği e-Okul ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul sınav sonuçları not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.

* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...