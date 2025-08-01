En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri, 2025-2026 akademik yılı öncesi yeni eğitim-öğretim ücretlerini ilan etmeye başladı. Birçok üniversite, geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Sağlık, mühendislik ve hukuk gibi popüler bölümler başta olmak üzere, bazı lisans programlarının ücretleri 1,5 milyon TL'yi aştı.