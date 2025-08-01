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En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

2025 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler okul fiyatlarını araştırmaya başladı. En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler merak konusu oldu. "Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?" sorusu adayların gündeminde yer aldı. Peki hangi üniversite ne kadar istiyor? İşte 2025-2026 eğitim yılı için açıklanan özel üniversite ücretleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:16
En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri, 2025-2026 akademik yılı öncesi yeni eğitim-öğretim ücretlerini ilan etmeye başladı. Birçok üniversite, geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Sağlık, mühendislik ve hukuk gibi popüler bölümler başta olmak üzere, bazı lisans programlarının ücretleri 1,5 milyon TL'yi aştı.

En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

En Pahalı Üniversiteler Hangileri?

Zam oranlarının en çok hissedildiği üniversitelerin başında Sabancı ve Koç Üniversitesi geliyor. En pahalı üniversiteler ve okul ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

🔹 Sabancı Üniversitesi: 1.595.000 TL (Geçen sene 1.100.000 TL)

🔹 Koç Üniversitesi (Tıp hariç): 1.590.000 TL

🔹 Özyeğin Üniversitesi (İşletme, Mühendislik, Hukuk): 1.385.000 TL

🔹 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi: 1.302.000 TL

🔹 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi: 1.480.000 TL

🔹 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 burslu): 1.175.000 TL

🔹 Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi: 1.030.000 TL

En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

Sağlık ve Mühendislik Bölümlerinde Fiyatlar Zirve Yaptı

Özellikle tıp, diş hekimliği ve mühendislik bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencileri yüksek maliyetler bekliyor. Açıklanan bazı örnek ücretler şu şekilde:

🔸 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp: 1.061.588 TL

🔸 Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği: 886.160 TL

🔸 Gedik Üniversitesi Psikoloji: 900.000 TL

🔸 İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği: 960.000 TL

🔸 Çankaya Üniversitesi (Tüm bölümler): 990.000 TL

🔸 TED Üniversitesi Mühendislik: 920.000 TL

En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

En Uygun Fiyatlı Özel Üniversiteler Hangileri?

Tüm bu zam dalgasına rağmen bazı vakıf üniversiteleri daha makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Nispeten daha uygun ücret talep eden okullar şöyle:

🔹 Fenerbahçe Üniversitesi Spor Yönetimi (%50 indirimli): 316.800 TL

🔹 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: 590.000 TL

🔹 Kadir Has Üniversitesi (%50 indirimli): 615.000 TL

🔹 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık/Hukuk: 697.500 TL

🔹 İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 815.695 TL

En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?

NOT: Bazı vakıf üniversiteleri henüz 2025-2026 ücretlerini resmi olarak paylaşmadı. Yeditepe, Nişantaşı, Maltepe, Beykent, Bahçeşehir ve İstanbul Arel gibi kurumların güncel fiyat bilgileri için resmi internet siteleri takip edilmelidir.

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