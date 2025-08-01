En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler hangileri? 2025-2026 Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?
2025 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler okul fiyatlarını araştırmaya başladı. En ucuz ve en pahalı özel üniversiteler merak konusu oldu. "Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı?" sorusu adayların gündeminde yer aldı. Peki hangi üniversite ne kadar istiyor? İşte 2025-2026 eğitim yılı için açıklanan özel üniversite ücretleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:16