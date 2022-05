Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

(Ödül alan filmlerin tam listesi)

Kurmaca Birincisi: "Stamp", Lovro Mrdjen – Hırvatistan

Kurmaca İkincisi: "Imaginarium", Cristian Beteta – İspanya

Kurmaca Üçüncüsü: "Babamın Öldüğü Gün/The Day My Father Died", Emre Sefer – Türkiye

Kurmaca Özel Ödülü: "Junkyard", Sacha Bitar - Lübnan

Kurmaca Mansiyon Ödülü: "Preparation", Ilia Asitashvili - Gürcistan

Belgesel Birincisi: "Trucage", Ahmed Abuzenada – Mısır

Belgesel İkincisi: "Tobacco Shops", Dora Slakoper - Hırvatistan

Belgesel Üçüncüsü: "Sürgünde Bir Yıl/A Year in Exile", Malaz Usta – Türkiye

Belgesel Jüri Özel Ödülü: "Days of Fishing", Benjamin Grinand ve Lucien Lepoutre – Belçika

Belgesel Mansiyon: "Smirna'nın Çukuru/Çukurhattan", Begüm Aksoy – Türkiye

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Arayış/Odyssey", Ömer Güler – Türkiye

Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü: "Çerçeve/The Frame", Mert Sata – Berk Sata – Türkiye,

Seyirci Özel Ödülü: "Contentment", Ernesto Redondo Vergara - Estonya