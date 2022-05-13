Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

"BU ORGANİZYONUN HAYALİNİ KURAN HERKESİ KUTLUYORUM"

Festivalin gala gecesine katılarak genç sanatçılara seslenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu yıl kurmaca ve belgesel kategorisinde, 1368 başvuru alması ne kadar doğru bir yol izlendiğini ve nitelikli bir çalışma yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu organizasyonun hayalini kuran, bugünlere gelmesine emek veren herkesi kutluyorum. Ayrıca bu süreçte desteğini esirgemeyen, başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

7 YILDA ULUSLARARASI SEVİYEDE FESTİVAL BAŞARISI

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ise festivalin gala gecesinde davetlilere seslenirken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline gelişinin azim ve kararlılık dolu öyküsünü paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "78 yıl önce bu topraklarda temelleri atılmış ve artık küresel bir marka olarak okyanuslara yelken açmış bu geminin kaptanı olarak, yine bu topraklarda ve küresel bir festivalin galasında sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Biz ülkesini seven ve vefa duygusuyla hareket eden bir kurum olarak; her konuda elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza, ormanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz; Kalyon Kültür çatısı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler düzenliyoruz. Bu festivale katılma cesareti göstererek, emeklerini ortaya koyan tüm başvuru sahiplerini ve ödül alanları canı gönülden kutluyorum."