Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali, 10 – 12 Mayıs 2022 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen festivale, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.
Festivalin jüri başkanlığını tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının başarılı oyuncusu Burak Sergen üstlenirken, jüri üyeleri arasında yönetmen Mesude Erarslan Tekin, gazeteci ve televizyon programcısı Gülay Afşar, belgesel film yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu, oyuncu ve yönetmen olarak sinemamızda önemli bir yeri olan Uğur Yücel oldu.
"BU ORGANİZYONUN HAYALİNİ KURAN HERKESİ KUTLUYORUM"
Festivalin gala gecesine katılarak genç sanatçılara seslenen T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "7 yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu yıl kurmaca ve belgesel kategorisinde, 1368 başvuru alması ne kadar doğru bir yol izlendiğini ve nitelikli bir çalışma yapıldığını göstermektedir. Bu nedenle öncelikli olarak bu organizasyonun hayalini kuran, bugünlere gelmesine emek veren herkesi kutluyorum. Ayrıca bu süreçte desteğini esirgemeyen, başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.
7 YILDA ULUSLARARASI SEVİYEDE FESTİVAL BAŞARISI
HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ise festivalin gala gecesinde davetlilere seslenirken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline gelişinin azim ve kararlılık dolu öyküsünü paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "78 yıl önce bu topraklarda temelleri atılmış ve artık küresel bir marka olarak okyanuslara yelken açmış bu geminin kaptanı olarak, yine bu topraklarda ve küresel bir festivalin galasında sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Biz ülkesini seven ve vefa duygusuyla hareket eden bir kurum olarak; her konuda elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza, ormanlarımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz; Kalyon Kültür çatısı altında sergiler, atölyeler, söyleşiler düzenliyoruz. Bu festivale katılma cesareti göstererek, emeklerini ortaya koyan tüm başvuru sahiplerini ve ödül alanları canı gönülden kutluyorum."
KÜLTÜR VE SANATA ÖNEM VERİYORUZ
Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ise genç sinemacıları yüreklendirdiği konuşmasında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem vererek her daim en iyisini uluslararası düzeyde yapmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Altın Baklava Film Akademisi ve Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nin bunun en büyük göstergelerinden biri olduğunu belirtti ve festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti.
EN ANLAMLI ÖDÜL
2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin temellerini atarak, sadece Gaziantep'e değil, tüm Türkiye'ye önemli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü", bu yıl Ömer Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Arayış/Odyssey adlı filme verildi. Ödülü takdim eden Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Hasan Kalyoncu Özel Ödülü, Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nin belki de en anlamlı ödülü. Bu ödül, azmi, yılmazlığı ve geniş vizyonu ile bölgemize ve ülkemize eşsiz katkılar sağlamış merhum Hasan Kalyoncu'nun anısına veriliyor. Çeşitli sektörlerde başarılı projeler gerçekleştirmesinin yanında, eğitime özel bir önem veren Hasan Kalyoncu'nun, üniversitemizin hızla ve emin adımlarla gerçekleştirdiği yükselişi mutluluk ve gururla izlediğinden şüphemiz yok" sözleri ile ödülün manevi anlamını bir kez daha vurguladı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Altın Baklava Film Festivali'nde "Kurmaca" ve "Belgesel" kategorilerinde 13 film ödüle layık görüldü. VII. Altın Baklava Film Festival'nde Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Lovro Mrdjen'in yaptığı "Stamp" filmi birinci olurken, Kurmaca Dalı Jüri Özel Ödülü, yönetmenliğini Sacha Bitar'ın yaptığı "Junkyard" filmine verildi.
Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü "Trucage" filmi ile yönetmen Ahmed Abuzenada alırken, Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü'nün sahipleri "Days of Fishing" filmi ile yönetmen Benjamin Grinand ve yönetmen Lucien Lepoutre oldu.
Bu sene ilk kez seyirci oyları ile belirlenen "Seyirci Özel Ödülü", Ernesto Redondo Vergera'nın yönetmenliğindeki Contentment adlı filme giderken, Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü ise "Çerçeve/The Frame" filmi ile Mert Sata ve Berk Sata'ya verildi.
(Ödül alan filmlerin tam listesi)
Kurmaca Birincisi: "Stamp", Lovro Mrdjen – Hırvatistan
Kurmaca İkincisi: "Imaginarium", Cristian Beteta – İspanya
Kurmaca Üçüncüsü: "Babamın Öldüğü Gün/The Day My Father Died", Emre Sefer – Türkiye
Kurmaca Özel Ödülü: "Junkyard", Sacha Bitar - Lübnan
Kurmaca Mansiyon Ödülü: "Preparation", Ilia Asitashvili - Gürcistan
Belgesel Birincisi: "Trucage", Ahmed Abuzenada – Mısır
Belgesel İkincisi: "Tobacco Shops", Dora Slakoper - Hırvatistan
Belgesel Üçüncüsü: "Sürgünde Bir Yıl/A Year in Exile", Malaz Usta – Türkiye
Belgesel Jüri Özel Ödülü: "Days of Fishing", Benjamin Grinand ve Lucien Lepoutre – Belçika
Belgesel Mansiyon: "Smirna'nın Çukuru/Çukurhattan", Begüm Aksoy – Türkiye
Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Arayış/Odyssey", Ömer Güler – Türkiye
Zeugma Kültür – Sanat Özel Ödülü: "Çerçeve/The Frame", Mert Sata – Berk Sata – Türkiye,
Seyirci Özel Ödülü: "Contentment", Ernesto Redondo Vergara - Estonya
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