Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Oyuncu Doğukan Güngör dahil 23 gözaltı var | İşte o liste
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, popüler dizi Kızılcık Şerbetinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör dahil 23 ismin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte o isimler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda tanınmış isimleri kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor.
"FATİH" KARAKTERİYLE TANINIYORDU
Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran 29 yaşındaki oyuncu Doğukan Güngör'ün, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Güngör, dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor.
Soruşturmada oyuncu Güngör dahil 23 isim gözaltına alındı. İşte o isimlerin listesi...
DOĞUKAN GÜNGÖR
GİZEM ÖZKÖROĞLU
BURAK ALTINDAĞ
ECE CERENBELİ
GÖZDE ANUK
CEREN YILDIRIM
LERNA ELMAS
SEDEF SELEN ATMACA
MERVE ERYİĞİT
ÖZGE BİTMEZ
MERVE USLU
BERNA ARACI
DUYGU AÇIKSÖZ
GÜLSÜM BAYRAK
SEVGİ TAŞDAN
BİNNUR BUSE ALPER
SANİYE DENİZ
NEVİN ŞİMŞEK
ARİF ALTUNBULAK
VEYSEL AVCI
HAKAN YILDIZ
MUZAFFER YILDIRIM
KORAY BEŞLİ