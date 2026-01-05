Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Oyuncu Doğukan Güngör dahil 23 gözaltı var | İşte o liste

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda tanınmış isimleri kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor.

"FATİH" KARAKTERİYLE TANINIYORDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Fatih" karakterini canlandıran 29 yaşındaki oyuncu Doğukan Güngör'ün, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Güngör, dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

Soruşturmada oyuncu Güngör dahil 23 isim gözaltına alındı. İşte o isimlerin listesi...

DOĞUKAN GÜNGÖR

GİZEM ÖZKÖROĞLU

BURAK ALTINDAĞ

ECE CERENBELİ

GÖZDE ANUK

CEREN YILDIRIM

LERNA ELMAS

SEDEF SELEN ATMACA

MERVE ERYİĞİT

ÖZGE BİTMEZ

MERVE USLU

BERNA ARACI

DUYGU AÇIKSÖZ

GÜLSÜM BAYRAK

SEVGİ TAŞDAN

BİNNUR BUSE ALPER

SANİYE DENİZ

NEVİN ŞİMŞEK

ARİF ALTUNBULAK

VEYSEL AVCI

HAKAN YILDIZ

MUZAFFER YILDIRIM

KORAY BEŞLİ