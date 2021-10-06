2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci yeni eğitim dönemde KYK başvurularının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere, KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, yarın mı başlıyor soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl e-Devlet üzerinden öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
- 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
- Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?
- "Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...
- 5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...
- Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
- Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
- Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?
- 0 faizle 2.000 - 40.000 TL arası kredi fırsatı! 18 ay vade ile alışveriş kredisi sağlanıyor! SMS ile alabiliyorsunuz...
- AÖL son dakika: AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖL ders seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2021?
- 5 bin jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı 2021 sonuçları açıklandı mı? JGK son duyurular...