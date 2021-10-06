2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, yarın mı başlıyor soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl e-Devlet üzerinden öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

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