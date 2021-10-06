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2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?

2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci yeni eğitim dönemde KYK başvurularının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere, KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?

2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, yarın mı başlıyor soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl e-Devlet üzerinden öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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