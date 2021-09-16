15 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 bin yeni öğretmen ataması müjdesini vermesinin ardından başvuru ve tercih takvimi merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile atamaya ilişkin tüm detaylar açıklandı. Şimdi ise sıra ön başvuru aşamasında. Peki, 15 bin öğretmen atama branş dağılımı belli oldu mu? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen başvuru ve tercihler ne zaman? İşte cevaplar...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, kılavuz henüz yayımlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı. Kısa süre içerisinde branş dağılımının açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ve 2021 KPSS puanları ile yapılacak başvurular 27 Eylül - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.