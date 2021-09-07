07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti

81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.09.2021
ABONE OL
81 ilde kritik yüz yüze eğitim toplantısı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlık etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile bir araya geldi. Toplantıda, uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

Uyum eğitimleri ve okulun ilk gününe dair tüm illerden bilgi alan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile hazırlanan "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde belirtilen önlemlerin takipçisi olduklarını ifade etti.

Okullarda yüz yüze eğitim süreci nasıl olacak? OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİ NASIL OLACAK?
Başkan Erdoğandan yüz yüze eğitim mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI
Yüz yüze eğitim zorunlu mu? YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA