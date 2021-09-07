Okullarda yüz yüze eğitim süreci nasıl olacak? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitim yeniden başladı. Uzmanlar çocukları okula gidecek olan velilere önemli uyarılarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde bunlara dikkat.
Okula alışma sürecinde ebeveyn desteği önemli. Anne-babalar, çocuklara kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatarak fotoğraflarını göstererek okulun korkutucu bir yer olmadığı konusunda güven verebilirler. İşte yüz yüze eğitim esasıyla açılan yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileri okullara uğurlayan velilere kritik son dakika uyarıları.
Bir seneyi aşkın bir süre sonunda öğrenciler okullarına geri dönüyor. 2020 Mart ayı itibariyle eğitim hayatının evlerden online olarak devam etmesi çocukların psikolojileri üzerinde önemli etkiler bıraktı. Özellikle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiliyor olması, çocukların okula ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük yaşamalarına sebep olabilir. Klinik Psikolog Selenay Yücel, okulların açıldığı bu günlerde çocukların oryantasyon sürecine anne-babaların nasıl destek olabileceğini anlattı…
Sabah'ın haberine göre Eve taşınmış olan eğitim sürecinden sonra okula dönüş kararı çocukları ve aileleri mutlu etse de çocukların bazı problemler yaşamasına sebep olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına verecekleri destek, okula adaptasyon sürecinin hızlı ve kolay olmasını sağlayacaktır.
Okul öncesi çocukları ve ilkokul sürecine yeni başlayan öğrencilere annebabalar kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatabilir, kendi okul fotoğraflarını göstererek okula gitmenin korkutucu bir durum olmadığını somutlaştırabilir.
ANLAYIŞLI VE SABIRLI OLUN
Öncelikle anne-babalar, pandemi döneminin ruhsal dünyaya olan etkisinin farkında olarak çocuklara yaklaşmalıdır. Örneğin; bu dönemde çocukların anne-babadan ayrılmak istememesi, akranlarıyla buluşmaktan çekinmesi, dışarı çıkmayı tercih etmemesi anlayışla karşılayabileceğimiz durumlar olmalıdır ve bu durumun hızla değişmesini beklemek gerçekçi bir beklenti olmayacaktır.
ISRARCI OLMAYIN
Çocuklara zaman tanınmalı, kısa süreli ve güvenli ayrılıklar yaşatılarak kademeli bir geçiş sağlanmalı. Çocuğun okula gitmek istememesi, anne-babasından ayrılırken ağlaması normal tepkilerdir. Ebeveynlerin bu tepkilere karşı ısrarcı ve sert bir tutum sergilememesi, ceza vermemesi, alaycı tavır göstermemesi en önemli kuraldır.
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