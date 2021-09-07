Okullarda yüz yüze eğitim süreci nasıl olacak? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Sabah'ın haberine göre Eve taşınmış olan eğitim sürecinden sonra okula dönüş kararı çocukları ve aileleri mutlu etse de çocukların bazı problemler yaşamasına sebep olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına verecekleri destek, okula adaptasyon sürecinin hızlı ve kolay olmasını sağlayacaktır.

Okul öncesi çocukları ve ilkokul sürecine yeni başlayan öğrencilere annebabalar kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatabilir, kendi okul fotoğraflarını göstererek okula gitmenin korkutucu bir durum olmadığını somutlaştırabilir.