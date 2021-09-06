Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen bugün ders başı yaparken, öğrenci ve velilerin aklına takılan soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yanıtladı. Peki okula gitmek zorunlu mu? İşte yanıtı...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimin pandemi sürecinde yer yer uygulandığı gibi tercihe bağlı olmadığını aktardı ve okullarda alınan önlemlerle birlikte öğrenci velilerine "Yüz yüze eğitime katılım zorunlu" cevabını verdi. Bakan Özer ayrıca yeni eğitim öğretim sezonuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katılımın tercihe bağlı olmasını sağlayacak "mazeret" maddelerine dair de detayları paylaştı.
İşte okullar ve yüz yüze eğitimin esaslarına ilişkin detaylar:
DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları bugün tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos tarihinde yapılan devir teslim konuşmasında bu kararlılığı açıkça dile getirerek "Salgın dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma lüksümüz yoktur" demişti.
Bu kez de yüz yüze eğitimin okullarda zorunlu olmadığına ilişkin söylenti ve meraka dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Hürriyet'e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler.
GENELGEDE GEÇEN MAZERET NELERİ KAPSIYOR?
Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.
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