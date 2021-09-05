Bursluluk PYBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bursluluk İOKBS PYBS puan hesaplama yöntemi!
Bursluluk PYBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bursluluk İOKBS puan hesaplama yolları merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavlarına giriş yapan yüzbinlerce öğrenci 120 dakikada toplam 100 soruya cevap verdi. Öğrenciler 100 puan üzerinden puan hesaplamasının nasıl olacağını merak ediyor. Peki; bursluluk 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, İOKBS PYBS bursluluk puan hesaplama yolları!
Bursluluk sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Bursluluk İOKBS PYBS puan hesaplama yapan öğrenciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. 5 Eylül tarihli 2021 bursluluk sınavı tamamlandı. Devletten burs almak veya yatılı okumak isteyen öğrencilerin giriş yaptığı sınava 5. sınıftan 11. sınıfa kadar başvuran tüm öğrenciler giriş yaptı. Sınavların ardından bursluluk sınavı puan hesaplama yöntemi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; Bursluluk sınavı 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar!
BURSLULUK SINAVI 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Kılavuzda sınavın hesaplanması hakkından bilgi şu şekilde yer alıyor;
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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