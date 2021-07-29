İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl dışı tayinler için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler iller arası tayinler için başvuru şartları ve tarihleri için detaylar yakından takip ediliyor. MEB tarafından beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İşte, MEB ile il dışı tayinler başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MEB ile il dışı tayinler başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayinleri için geri sayımlarını sürdürüyor. Adaylar başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapabilecekler. Diğer yandan başvuru şartları ve detayları da gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, MEB ile il dışı tayinler başladı mı, ne zaman?
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İl dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Dolayısıyla başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak. Hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamalı.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek.
Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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