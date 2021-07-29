İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEB ile il dışı tayinler başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen il dışı tayinleri için geri sayımlarını sürdürüyor. Adaylar başvurularını, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden yapabilecekler. Diğer yandan başvuru şartları ve detayları da gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, MEB ile il dışı tayinler başladı mı, ne zaman?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.