ÖSYM AİS sorgulama: YKS TYT AYT cevap anahtarı nasıl görüntülenir 2021? YKS TYT AYT soruları ve cevapları yayımlandı mı?
YKS TYT AYT cevap anahtarı nasıl görüntülenir 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınava katılan adayların TYT, AYT ve YDT sınavlarında sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçları erişime açıldı. YKS soru ve cevap kağıtlarına adaylar 10 gün süreyle erişebilecek. İşte, YKS TYT AYT cevap anahtarı nasıl görüntülenir 2021? YKS TYT AYT soruları ve cevapları yayımlandı mı?
YKS TYT AYT cevap anahtarı nasıl görüntülenir 2021? YKS TYT AYT soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınava katılan adayların TYT, AYT ve YDT sınavlarında sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçları erişime açıldı. YKS soru ve cevap kağıtlarına adaylar 10 gün süreyle erişebilecek.
2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
CEVAP KAĞITLARI ÖSYM AİS'TE
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.
Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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