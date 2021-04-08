08 Nisan 2021, Perşembe
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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 18 Nisan'da yapılacak (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alabilecek.

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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