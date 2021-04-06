Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yüzde 80'i buldu

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları ifade etti:

"'Yerinde karar' uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…"