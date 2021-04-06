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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamasında yüz yüze eğitime katılım ortalamasının yüzde 80'i bulduğunu belirterek "Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen" dedi.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Yüzde 80'i buldu

Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabından yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, paylaşımında şunları ifade etti:

"'Yerinde karar' uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80'i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen…"

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