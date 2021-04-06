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Son dakika: 06 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük (Covid-19) sayısını son dakika olarak açıkladı. Vaka ve sayılarında yeni bir zirve daha yaşandı. İşte 6 Nisan 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Son dakika: 06 Nisan koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 6 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte son durum...

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

İŞTE KORONAVİRÜS HARİTASINA GÖRE İLLERİN RENKLERİ

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller(Mavi); Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller(Sarı); Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Turuncu); Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller(Kırmızı); Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

5 NİSAN

4 NİSAN

3 NİSAN

2 NİSAN

1 NİSAN

31 MART

30 MART

29 MART

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Aşıya giderken bunlara dikkat! AŞIYA GİDERKEN BUNLARA DİKKAT!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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