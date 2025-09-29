29 Eylül 2025, Pazartesi

Netanyahu Katar'dan özür diledi
Netanyahu Katar’dan özür diledi

Netanyahu Katar'dan özür diledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 20:25
Güncelleme:29.09.2025 20:26
İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Netanyahu'nun, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Thani ile telefonda görüşerek, Doha'ya düzenlenen saldırıda Katar egemenliğini ihlal ettiği için özür dilediği ve olayda hayatını kaybeden Katarlı bir güvenlik görevlisi için üzüntüsünü dile getirdiği öne sürüldü. Bu iddiaları A Haber ekranlarına bağlanarak aktaran muhabir İrfan Sapmaz, gelişmelere dair detayları paylaştı.
