Netanyahu Katar’dan özür diledi

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Netanyahu'nun, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Thani ile telefonda görüşerek, Doha'ya düzenlenen saldırıda Katar egemenliğini ihlal ettiği için özür dilediği ve olayda hayatını kaybeden Katarlı bir güvenlik görevlisi için üzüntüsünü dile getirdiği öne sürüldü. Bu iddiaları A Haber ekranlarına bağlanarak aktaran muhabir İrfan Sapmaz, gelişmelere dair detayları paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN