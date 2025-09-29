30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump'ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu
Trump’ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu

Trump'ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2025 21:42
Güncelleme:29.09.2025 23:32
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD’de, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Beyaz Saray’daki görüşme sürerken, Trump’ın Gazze için hazırladığı plan kamuoyuyla paylaşıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nı A Haber canlı yayınında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu
Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi
Katil Netanyahu Katar’dan özür diledi
Trump’ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu
Trump'ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Yüzyılın konut projesi müjdesi
Başkan Erdoğan'dan "Yüzyılın konut projesi" müjdesi
Netanyahu Katar’dan özür diledi
Netanyahu Katar'dan özür diledi
Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalarda bulundu
Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu
Kabine’nin gündeminde neler var?
Kabine'nin gündeminde neler var?
Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi!
Savunma sanayinde yüzde 100 yerli motor dönemi!
A Haber operasyon yapılan binayı görüntüledi
A Haber operasyon yapılan binayı görüntüledi
21 maddelik Gazze planı bugün devreye mi girecek?
21 maddelik Gazze planı bugün devreye mi girecek?
KAAN’ın teslimat takviminde gecikme yok
"KAAN’ın teslimat takviminde gecikme yok"
Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler!
Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler!
Sumud Filosu nerede?
Sumud Filosu nerede?
Daha Fazla Video Göster