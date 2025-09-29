Trump’ın 20 maddelik Gazze planı belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD’de, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Beyaz Saray’daki görüşme sürerken, Trump’ın Gazze için hazırladığı plan kamuoyuyla paylaşıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nı A Haber canlı yayınında aktardı.

