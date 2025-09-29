29 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Beyaz Saray: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız
Beyaz Saray: Gazze’de anlaşmaya çok yakınız

Beyaz Saray: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 16:02
Beyaz Saray "Gazze'de anlaşmaya çok yakınız. İki tarafın da kabul etmesini umuyoruz." açıklamasında bulundu.
