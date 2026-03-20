Beyrut'ta 1 milyon kişi bayramı çadırda geçiriyor

Ortadoğu'da savaşın gölgesinde bir bayram daha yaşanıyor. İsrail ordusunun acımasız saldırıları altındaki Lübnan'da, başkent Beyrut'ta bayram coşkusu yerini korku ve paniğe bıraktı. İsrail savaş uçaklarının bayram sabahı yaptığı sonik patlamalar yürekleri ağızlara getirirken, 1 milyondan fazla Lübnanlı evlerinden edilerek sokaklarda ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bölgedeki insani krizin boyutlarını ve sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut sokaklarından aktardı.