İsrail bombardımanı altındaki Beyrut'ta buruk bayram

İsrail'in acımasız saldırıları ve işgal girişimi altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Ramazan Bayramı bombaların ve insanlık krizinin gölgesinde buruk karşılandı. Şehrin sembolik mekanlarından Muhammed el-Emin Camii'nde kılınan bayram namazının hemen ardından bastıran şiddetli yağmur, evlerinden edilmiş ve derme çatma çadırlarda sığınmaya çalışan bir milyonu aşkın Lübnanlının dramını daha da derinleştirdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, silah sesleri ve yıkımın ortasında geçen bayram sabahını, tarihi Şehitler Meydanı'ndaki son durumu sıcağı sıcağına aktardı.