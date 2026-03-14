CANLI I Katil İsrail'den Lübnan'da işgal ve ilhak planı! A Haber İsrail'in saldırdığı Beyrut sokaklarında

Orta Doğu'da savaşın 15. gününde terör devleti İsrail, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail ordusunun en son dün gece Beyrut’ta sağlık tesisine düzenlediği saldırı sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken bölgedeki yıkımı da gözler önüne seriyor. Öte yandan İsrail medyasında yer alan yeni bilgiye göre Lübnan ile görüşmelere başlanabileceği öne sürüldü.

Katil İsrail'in İran'a başlattığı savaşı takiben hedefine Lübnan'ı da eklemesiyle başkent Beyrut'ta ve Güney Lübnan'da yoğun saldırılar sürüyor. Hizbullah'ın El Asf El Makul Operasyonu'nu başlatmasının ardından terör devleti Beyrut'u peş peşe bombaladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.

18:18

STADYUM YERİNDEN EDİLENLERİN EVİ OLDU

Katil İsrail'in günlerdir süren acımasız bombardımanı Lübnan'ı derin bir insani krize sürükledi. Başkent Beyrut'un en büyük stadyumu, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Lübnanlı için derme çatma bir barınma merkezine dönüştü. Özellikle engelli vatandaşların ve çocukların hayata tutunmaya çalıştığı dev komplekste, tribünlerin altı artık futbolseverlerin değil, yaşam mücadelesi veren ailelerin çadırlarıyla dolu.

A Haber ekibi olarak kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte Beyrut'un kalbindeki en büyük stadyumdan bildiren Ata Gündüz Kurşun, "Bakın arkamda stadyumu görüyorsunuz. Kalenin önünde üç tane yavrumuz var; stadyum onlara kalmış durumda. İşte onlar savaşın masum çocukları, günahsız çocukları" sözleriyle sahadaki hüzünlü manzarayı aktardı.

BEYRUT'TA STADYUMA ÇADIRLAR KURULDU

Bir zamanlar binlerce taraftarın heyecanına ortak olan yeşil sahanın artık savaşın evsiz bıraktığı çocukların tek oyun alanı haline geldiğini belirten Kurşun, tribünlerin her bir köşesinde farklı bir dramın yaşandığını ifade etti.

TRİBÜN ALTLARINDA ÇADIR ŞEHİR

Stadyumun içine girildiğinde karşılaşılan manzara, savaşın yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tribünlerin altına kurulan yaşam alanlarını görüntüleyen Ata Gündüz Kurşun, "Bu tribünlerin alt tarafına bu şekilde çadırlar kurulmuş durumda. Burada başta engelliler olmak üzere Lübnan’ın diğer bölgelerinden gelen vatandaşlar yaşamaya çalışıyor. Bir çadırın içerisinde 3 kişi, 5 kişi, hatta 10 kişi bile kalan olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı. Yerlere serilen sünger yatakların ve kısıtlı imkanların gölgesinde, sığınmacıların büyük bir kalabalık içerisinde hayata tutunmaya çalıştığı gözleniyor.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona yaklaştığını ve ülkenin halihazırda dünyada en fazla mülteci barındıran yerlerden biri olduğunu hatırlatan Kurşun, "Lübnan hükümeti bu konuda çok yetersiz. Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un yardım çağrısına Avrupa Birliği, Ürdün ve Fransa’dan bir takım yardımlar ulaştı ama çok daha fazlasına ihtiyaç var" sözleriyle uluslararası camiaya seslendi. Dev bir mülteci kampına dönüşen stadyumda, temel insani ihtiyaçların karşılanmasının her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulanıyor.

ÇAMUR YAĞMURU VE TOZ BULUTU ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Savaşın yanı sıra olumsuz hava koşulları da Beyrut’taki yaşamı felç etmiş durumda. Şehir genelinde hakim olan yoğun toz bulutuna ve kötü havaya dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Dışarıda hava oldukça kötü, bir toz bulutu var ve adeta çamur yağıyor. En azından burada kalanlar nispeten biraz daha şanslı" diyerek stadyumun dışındaki ağır koşulları tarif etti. İsrail’in tahliye emirlerinin devam etmesiyle birlikte, evlerini terk eden yeni dalga göçmenlerin barınma merkezlerine akın etmesi ve krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.

 

18:10

"GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR"

Katil İsrail’in Lübnan’da sürdürdüğü ilhak ve işgal süreci devam ederken, İsrail medyasında yer alan haberlere göre önümüzdeki günlerde Lübnan ile görüşmelere başlanabileceği öne sürüldü.
17:52

KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA İŞGAL VE İLHAK PLANI

Katil İsrail ordusu, bir yandan İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken diğer yandan Lübnan topraklarını işgal etmek için bombardıman çemberini genişletiyor. Başkent Beyrut'ta göz gözü görmeyen yoğun bir toz bulutu altında yaşam mücadelesi verilirken, terör ordusu 7 kritik mahalle için yeni tahliye uyarıları yayınladı.

Bölgede yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edilirken, Hizbullah kanadından "direniş" vurgusu, Lübnan ordusundan ise "siber saldırı" uyarısı geldi.

KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA AĞIR BOMBARDIMAN

BEYRUT’TA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR: 7 MAHALLEYE TEHDİT

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta savaşın izleri her geçen dakika derinleşiyor. Hadat Mahallesi'nden son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bugün başkent Beyrut’ta inanılmaz bir toz bulutu var, göz gözü görmüyor. Biz bile bu yayını yapmakta zorlanıyoruz" sözleriyle sahadaki güç koşulları gözler önüne serdi.

Katil İsrail ordusunun saldırılarını artıracağına dair sinyaller verdiğini belirten Kurşun, İsrail'in Haret Hreik, El-Ghubayri, Laylaki, Ouzai, Burj el-Barajneh, El-Ghadir ve Chiyah mahallelerinde yaşayan vatandaşların bölgeleri derhal terk etmesini istediğini dile getirdi.

HEDEF 15 KİLOMETRELİK TAMPON BÖLGE VE İÇ KARIŞIKLIK

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki askeri hareketliliğinin arkasında yatan asıl planın "ilhak" olduğu vurgulanıyor. Bölgedeki çatışmaların şiddetine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "İsrail’in amacı Lübnan’ın güneyinde 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmak. Bu, önce işgal ardından da ilhak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece Dahiye semtini değil, artık Sünni ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu mahalleleri de hedef alarak toplumsal bir kaos hedeflediğini belirten Kurşun, bu saldırıların amacının Lübnan halkı ile Hizbullah’ı birbirine düşürmek ve iç karışıklık çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

"QR KODLARI OKUTMAYIN" UYARISI

Savaşın sadece sahada değil, siber alanda da sürdüğü Lübnan'da dün ilginç bir gelişme yaşandı. İsrail savaş uçakları tarafından atılan QR kodlu broşürler üzerine Lübnan ordusu, "Kesinlikle o QR kodları okutmayın, telefonlarınız hacklenebilir, kişisel verilerinize ulaşılabilir" uyarısını yaparak halkı dikkatli olmaya çağırdı. Daha önce yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarını hatırlatan uzmanlar, dijital tuzaklara karşı teyakkuz halinin sürdüğünü belirtiyor.

HİZBULLAH’TAN DİRENİŞ MESAJI

Hasan Nasrallah’ın ardından Hizbullah’ın en tepesindeki isim olan Genel Sekreter Naim Kasım, uzun süren sessizliğini bozarak kameraların karşısına geçti. Kasım, "Biz tek başımıza savaşmıyoruz, bizim savaşımız meşrudur, biz Lübnan topraklarını korumak için savaşıyoruz. İsrail emellerine ulaşamayacak" şeklinde konuşarak direnişin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Saldırıların gölgesinde büyüyen insani kriz ise korkutucu boyutlara ulaştı. Yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği ülkede, Beyrut sokakları derme çatma çadırlarla dolmuş durumda. Bölgedeki dramı aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’un her bir tarafı adeta mülteci kampına dönüşmüş durumda. Lübnan hükümeti barınma merkezlerindeki insanlara bile yardım edemiyor" sözleriyle krizin derinliğini paylaştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un uluslararası camiaya yaptığı yardım çağrısına Avrupa Birliği, Ürdün ve Fransa’dan uçaklarla yardım malzemesi gönderilse de, bu yardımların sürdürülebilirliği konusunda endişeler devam ediyor.

16:18

KATİL İSRAİL BEYRUT'U TOZ BULUTUNA ÇEVİRDİ

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef gözetmeksizin vurmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanına bomba yağan saldırılarda, özellikle Dahiye semti ve çevresi toz bulutlarına teslim oldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un Beyrut'tan aktardığı bilgilere göre, İsrail sadece askeri noktaları değil, sivillerin ve farklı etnik grupların yaşadığı mahalleleri de hedef alarak bölgeyi adeta bir iç savaşa sürüklemeye çalışıyor. Saldırılar nedeniyle yerinden edilen 1 milyonu aşkın Lübnanlı ise derme çatma çadırlarda, yağmur ve çamur altında yaşam mücadelesi veriyor.

BEYRUT SEMALARI TOZ VE DUMANA TESLİM OLDU

Lübnan'daki son durumu A Haber ekranlarında değerlendiren muhabir Ata Gündüz Kurşun, başkentte göz gözü görmeyen bir tablonun hakim olduğunu belirterek, "İnanılmaz bir rüzgar ve toz bulutu var. Şu anda başkent Beyrut semalarında göz gözü görmüyor, bombalanan yerlerden çıkan dumanla birlikte toz bulutu adeta birbirine karışmış durumda," ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırı menzilini her geçen gün daha da genişlettiğine dikkat çeken Kurşun, "Geldiğimiz süreç itibarıyla artık sivillerin yaşadığı yerler de vuruluyor, Sünni nüfusun yüksek olduğu mahalleler bombalanıyor," sözleriyle aktardı.

Kurşun, katil İsrail ordusunun sivil halk üzerinde yarattığı tahliye baskısına da değinerek, "Yaklaşık 1 saat önce İsrail ordu sözcüsü yine acil bir tahliye uyarısı yayımladı. Haret Hreik, Leylaki, Burc el-Baracine gibi bölgelerde yaşayanların buraları bir an önce terk etmesini istedi," bilgisini paylaştı.

BEYRUT MARİNASINDA ÇAMUR İÇİNDE YAŞAM SAVAŞI

Savaşın sivil halk üzerinde bıraktığı ağır tahribatı gözler önüne seren Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'un elit semtlerinden Marina bölgesine sığınan insanların içler acısı halini anlattı. Kurşun, "Savaşın bir de insani boyutu, çirkin yüzü var. 1 milyon 250 bin kişi yerinden yurdundan edilmişti, şu anda bu rakam 1 milyona yaklaştı ancak sadece 120 bini barınma merkezlerinde kalabiliyor," ifadelerini kullandı. Geri kalan yüz binlerce insanın sokaklarda yattığını belirten Kurşun, "Beyrut Marinasının hemen yanı başındaki boş alana yeri yurdu olmayan insanlar derme çatma çadırlar kurdu. Dün gece yağan yağmurla birlikte burası çamura bulandı, masum çocuklar ve kadınlar çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyor," sözleriyle sahadaki dramı aktardı.

Lübnan devletinin bu kriz karşısında çaresiz kaldığını vurgulayan A Haber muhabiri, "Lübnan hükümetinin insani ihtiyaçların karşılanması noktasında herhangi bir yardımı söz konusu değil. İnsanlar sivil toplum kuruluşları, dernekler ve dışarıdan gelen sınırlı yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor," değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANI VE LİTANİ NEHRİ HEDEFİ

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri hedeflerini de analiz eden Kurşun, asıl gayenin bölgeyi insansızlaştırmak olduğunu vurguladı. Kurşun, "İsrail'in güneyde bir kara harekatı var ve 15 kilometrelik bir derinlik istiyorlar. Amaçları Litani Nehri'nin güneyini tamamen boşaltıp tıpkı Suriye'deki Golan Tepeleri'nde olduğu gibi orada bir tampon bölge oluşturmak ve Lübnan'ın su kaynaklarına çökmek," ifadelerini kullandı.

Bu işgal planının sahada kolay ilerlemediğini de sözlerine ekleyen Kurşun, "Ancak Hizbullah'ın güney kesimlerinde çok yoğun bir direnişi var. Kapalı kutu olan Hizbullah'ın elinde hala uzun menzilli roketler ve füzeler bulunuyor, bu nedenle İsrail'in hedeflerine ulaşması çok da mümkün görünmüyor," sözleriyle aktardı.

15:12

BEYRUT'TA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ SOKAKTA KALDI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Hizbullah üyelerini bahane ederek sivil yerleşim yerlerini acımasızca hedef alan katil İsrail, bu kez Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Burç Hamut semtini vurdu. Parça tesirli mühimmatların kullanıldığı saldırılarla ülkede etnik gruplar arası bir iç savaş çıkarılmak istenirken, yerinden edilen 1 milyona yakın Lübnanlı ise Beyrut sokaklarında, yağmur ve çamur altında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'taki yıkımı, İsrail'in kirli planlarını ve giderek derinleşen insani krizi olay yerinden aktardı.

BEYRUT'TA YIKIMIN BOYUTU AĞIRLAŞIYOR: HALK SOKAKTA KALDI

BEYRUT'UN DÖRT BİR YANINA BOMBARDIMAN VE PARÇA TESİRLİ MÜHİMMAT

İsrail'in hiçbir hedef gözetmeksizin saldırılarına devam ettiğini belirten A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Artık başkent Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın dört bir tarafı İsrail'in bomba yağmuru altında. İsrail 2 Mart'tan bu yana ilk kez Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Burç Hamut semtini hedef aldı. Hedef alınan 7 katlı binanın etrafındaki binaların her birinde şarapnel parçaları var, çünkü İsrail hava araçları parça tesirli mühimmatlar kullanıyor ve tek bir bina değil, çevredeki onlarca bina ve iş yeri de zarar görüyor" ifadelerini kullandı. Kurşun, binaya yönelik iki ayrı saldırı düzenlendiğini belirterek, "Dün gerçekleştirilen ilk saldırıda anladığımız kadarıyla hedef vurulamadı ancak ikinci saldırıda nokta atışıyla binanın dördüncü katı tamamen yerle bir oldu. Can kaybı henüz bildirilmedi ancak sağlık ekiplerinin olay yerinde bıraktığı eldivenlerden çok sayıda yaralı olduğunu tahmin etmemek oldukça güç" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

İSRAİL'İN KİRLİ PLANI: ETNİK ÇATIŞMA VE İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK

İsrail'in sadece askeri hedefleri değil, Lübnan'ın demografik yapısını da hedef alarak karanlık bir oyun peşinde olduğunu vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Sadece Hizbullah değil, Lübnan'daki bütün etnik grupların yaşadığı semtler hedef alınıyor. Bu, açıkça bir iç savaş çıkarma gayretidir. İsrail bir taraftan güneyi işgal ederken, diğer taraftan da kent merkezinde sivillerin yaşadığı yerleri vurarak, Lübnanlıları ve farklı etnik kökenleri Hizbullah'a karşı kışkırtmak istiyor" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON KİŞİ SOKAKTA: DERME ÇATMA ÇADIRLARDA YAŞAM SAVAŞI

Saldırıların gölgesinde Beyrut'ta yaşanan insani krizin korkunç boyutlarına da değinen Kurşun, "Savaşın bir de insani boyutu, çirkin yüzü var. 1 milyon 250 bin kişi yerinden yurdundan edilmişti, şu an bu rakam 1 milyona yaklaştı ancak bu insanların sadece 120 bini barınma merkezlerinde kalabiliyor. Geri kalan yüz binlerce insan, yeri yurdu olmadığı için Beyrut Marinası gibi boş buldukları alanlara kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor" sözleriyle aktardı. Lübnan hükümetinin ve uluslararası yardımların yetersiz kaldığına dikkat çeken Kurşun, "Dün gece yağan yağmur ve çamurla birlikte şartlar daha da güçleşti. Savaşın masum ve günahsız çocukları ile kadınlar en büyük mağduriyeti yaşıyor. İnsanlar sivil toplum kuruluşlarının ve bazı ülkelerden gelen yardımların desteğiyle ayakta kalmaya çalışsa da bu kesinlikle yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

12:25

İŞGAL GÜÇLERİ ERMENİ MAHALLESİNDEKİ 7 KATLI BİNAYI VURDU

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanını hedef alan İsrail işgal güçleri, bu kez Hizbullah üyelerinin varlığını bahane ederek Ermeni nüfusun yoğunlukta olduğu Burç Hamut semtindeki 7 katlı bir binayı hedef aldı. Bölgede büyük yıkıma, can pazarına ve paniğe yol açan saldırının detaylarını ve İsrail'in kirli iç savaş planını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden aktardı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A 'İÇ SAVAŞ' SALDIRISI

A Haber ekibinden kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte bombalanan bölgede haber nöbetini sürdüren muhabir Ata Gündüz Kurşun, "Artık Beyrut'un dört bir tarafı İsrail'in saldırıları altında. Şu anda farklı bir noktadayız çünkü İsrail 2 Mart'tan bu yana ilk kez bir noktayı hedef aldı. Neresi? Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Burç Hamut semti ve işte ilk kez bir İsrail saldırısı gerçekleşti. Bir bina hedef alındı ancak o binayla birlikte çevredeki binaların her birinde şarapnel parçaları var, parça tesirli mühimmatlar kullanıyor İsrail hava araçları," ifadelerini kullandı.

AYNI BİNAYA İKİ KEZ SALDIRDILAR

İsrail'in sivil yerleşim yerlerini acımasızca vurduğuna dikkat çeken Kurşun, "İsrail bu binaya iki kez saldırı düzenledi. İlki dün gerçekleşmişti, anladığımız kadarıyla hedef vurulamadı ve ardından ikinci saldırı gerçekleşti. 7 katlı bir binanın nokta atışı şeklinde 4. katı hedef alınmış durumda. Can kaybıyla alakalı bir durum bildirilmedi ancak sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini biliyoruz ve olay yerindeki bu eldivenleri gördüğümüz kadarıyla çok sayıda yaralının olduğunu tahmin etmemek oldukça güç," sözleriyle sahadaki dehşeti aktardı.

HEDEF LÜBNAN'I KARIŞTIRMAK VE İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK

İsrail'in sadece Hizbullah'ı değil, farklı etnik grupları da hedef alarak karanlık bir planı devreye soktuğunu vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Sadece Hizbullah değil, Lübnan'daki bütün etnik grupların yaşadığı bölgeler, semtler hedef alınıyor. Bu ne anlama geliyor? Bir iç savaş çıkarma gayreti içerisinde İsrail aynı zamanda. Bir taraftan güneyi işgal ederken bir taraftan da artık Beyrut kent merkezinde sivillerin yaşadığı yerleri de hedef alarak Lübnanlıları, buradaki farklı etnik kökenleri Hizbullah'a karşı kışkırtmak istiyor," ifadelerini kullanarak bölgede yaratılmak istenen kaosa dikkat

11:08

İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİNİN GECE SALDIRILARINDA EN AZ 23 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12'si sağlık personeli olmak üzere 23'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hara Sayda'da bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail savaş uçaklarının ayrıca Taybe kasabasındaki bir eve hava saldırısı düzenlediği aktarılan haberde, saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Nebatiyye ilinde de İsrail'in Rahibeler Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL 12 SAĞLIK ÇALIŞANINI ÖLDÜRDÜ

Haberde, İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği ifade edildi. İsrail ordusunun akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtilmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

10:45

LÜBNAN'DA İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR, SAVAŞ YENİ CEPHELERE SIÇRIYOR

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına yönelik kanlı saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun, bombaların hedefi olan yıkılmış binaların gölgesinde sahadaki son durumu aktardı. Çatışmaların boyutu her geçen gün derinleşirken, yüz binlerce sivil yerinden edildi, okullar tatil edildi ve Yemen'deki Husilerin de savaş dahil olacağı açıklamasıyla bölgedeki kriz yepyeni bir cepheye taşındı.

BEYRUT'UN GÖBEĞİNDE YIKIM VE QR KODLU TUZAK

Lübnan'da çatışmaların sadece güney bölgelerle sınırlı kalmadığını belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Lübnan'ın dört bir tarafı artık ateş çemberine alınmış durumda. İsrail sadece güneyi veya doğuyu değil, Orta Doğu'nun kadim başkenti Beyrut kent merkezini de hedef alıyor. 14-15 katlı bir apartman, altında Hizbullah'ın para deposu olduğu iddiasıyla vuruldu ve koca bir mahalle neredeyse yok edildi," ifadelerini kullandı.

İsrail'in sahada uyguladığı yeni psikolojik ve siber savaş taktiklerine de değinen Kurşun, "İsrail hava araçları tarafından Beyrut'un farklı bölgelerine QR kodlu broşürler atıldı. Lübnan ordusu anında bir açıklama yaparak vatandaşları bu kodları telefonlarına kesinlikle okutmamaları konusunda uyardı ve telefonların hacklenerek kişisel verilere erişilebileceğini duyurdu," sözleriyle aktardı.

830 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ, SİVİLLER KATLEDİLİYOR

Bölgedeki insani krizin boyutlarına dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, İsrail'in açıkladığı rakamlara sivilleri dahil etmediğini vurguladı. Sahadaki kanlı bilançoyu paylaşan Kurşun, "2 Mart gününden bu yana Lübnan geneline 1100 saldırı gerçekleştirildi ve 350 Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 773 sivil hayatını kaybetti, 1933 kişi ise yaralandı. İnsani kriz her geçen gün derinleşiyor; yerinden edilenlerin sayısı 830 bini aşmış durumda," ifadelerine yer verdi. Eğitimdeki duruma da değinen Kurşun, "Lübnan genelinde okullar tatil edildi ve Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla uzaktan eğitime geçildi," sözleriyle aktardı.

HİZBULLAH'TAN "DİRENİŞ" MESAJI VE İSRAİL'İN TAMPON BÖLGE PLANI

Saldırıların ardından Hizbullah cephesinden gelen açıklamalara değinen Kurşun, yeni Genel Sekreter Naim Kasım'ın mesajlarını değerlendirdi. Kurşun, "Savaş bir kişi için değil, tüm Lübnan için yapılıyor. Bütün Lübnan'ı savunuyoruz ve meşru bir savunma hakkımız var. Tek çözüm direniştir, düşman şaşıracak ve hedeflerine ulaşamayacak," ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal adımlarına yönelik sahadaki hazırlıkları da özetleyen Kurşun, "İsrail'in amacı tıpkı Filistin'de olduğu gibi önce işgal, ardından da ilhak etmektir. Litani Nehri'nin güneyini tamamen işgal ederek burada 15 ila 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar. Bu hazırlıklar kapsamında Golani Tugayı da İsrail'in kuzeyine sevk edildi," değerlendirmesinde bulundu.

HUSİLERDEN YENİ CEPHE, ABD-İSRAİL HATTINDA DÜĞÜM

Yemen'deki Husilerin savaşa dahil olma ihtimalinin bölgedeki denklemi tamamen değiştirdiğine dikkat çeken Kurşun, "Husiler, İran'ın yanında yer alacaklarını ve savaşa aktif olarak dahil olacaklarını açıkladı. Bu durum Kızıldeniz'deki ticareti daha da sekteye uğratacak, Batılı ve İsrailli gemilerin geçişini engelleyecektir," sözleriyle aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Lübnan hükümetinin ateşkes çabalarına karşılık İsrail'in tutumunu da analiz eden Kurşun, "Lübnan devleti masaya oturmak ve ateşkes sağlanmasını istiyor. ABD yönetimi de bu duruma temkinli yaklaşıp ateşkes çabası verse de, eli kanlı Netanyahu hükümetinin bu çağrılara sıcak bakmadığını görüyoruz. İsrail her bir cephede bu savaşı yürütmeye niyetli ve uzun vadede bu savaşın bitmesi pek mümkün görünmüyor," ifadelerini kullandı.

