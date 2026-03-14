CANLI I Katil İsrail'den Lübnan'da işgal ve ilhak planı! A Haber İsrail'in saldırdığı Beyrut sokaklarında

Katil İsrail'in günlerdir süren acımasız bombardımanı Lübnan'ı derin bir insani krize sürükledi. Başkent Beyrut'un en büyük stadyumu, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Lübnanlı için derme çatma bir barınma merkezine dönüştü. Özellikle engelli vatandaşların ve çocukların hayata tutunmaya çalıştığı dev komplekste, tribünlerin altı artık futbolseverlerin değil, yaşam mücadelesi veren ailelerin çadırlarıyla dolu.

A Haber ekibi olarak kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte Beyrut'un kalbindeki en büyük stadyumdan bildiren Ata Gündüz Kurşun, "Bakın arkamda stadyumu görüyorsunuz. Kalenin önünde üç tane yavrumuz var; stadyum onlara kalmış durumda. İşte onlar savaşın masum çocukları, günahsız çocukları" sözleriyle sahadaki hüzünlü manzarayı aktardı.

Bir zamanlar binlerce taraftarın heyecanına ortak olan yeşil sahanın artık savaşın evsiz bıraktığı çocukların tek oyun alanı haline geldiğini belirten Kurşun, tribünlerin her bir köşesinde farklı bir dramın yaşandığını ifade etti.

TRİBÜN ALTLARINDA ÇADIR ŞEHİR

Stadyumun içine girildiğinde karşılaşılan manzara, savaşın yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tribünlerin altına kurulan yaşam alanlarını görüntüleyen Ata Gündüz Kurşun, "Bu tribünlerin alt tarafına bu şekilde çadırlar kurulmuş durumda. Burada başta engelliler olmak üzere Lübnan’ın diğer bölgelerinden gelen vatandaşlar yaşamaya çalışıyor. Bir çadırın içerisinde 3 kişi, 5 kişi, hatta 10 kişi bile kalan olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı. Yerlere serilen sünger yatakların ve kısıtlı imkanların gölgesinde, sığınmacıların büyük bir kalabalık içerisinde hayata tutunmaya çalıştığı gözleniyor.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona yaklaştığını ve ülkenin halihazırda dünyada en fazla mülteci barındıran yerlerden biri olduğunu hatırlatan Kurşun, "Lübnan hükümeti bu konuda çok yetersiz. Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un yardım çağrısına Avrupa Birliği, Ürdün ve Fransa’dan bir takım yardımlar ulaştı ama çok daha fazlasına ihtiyaç var" sözleriyle uluslararası camiaya seslendi. Dev bir mülteci kampına dönüşen stadyumda, temel insani ihtiyaçların karşılanmasının her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulanıyor.

ÇAMUR YAĞMURU VE TOZ BULUTU ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ

Savaşın yanı sıra olumsuz hava koşulları da Beyrut’taki yaşamı felç etmiş durumda. Şehir genelinde hakim olan yoğun toz bulutuna ve kötü havaya dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Dışarıda hava oldukça kötü, bir toz bulutu var ve adeta çamur yağıyor. En azından burada kalanlar nispeten biraz daha şanslı" diyerek stadyumun dışındaki ağır koşulları tarif etti. İsrail’in tahliye emirlerinin devam etmesiyle birlikte, evlerini terk eden yeni dalga göçmenlerin barınma merkezlerine akın etmesi ve krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.