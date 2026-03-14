CANLI I Katil İsrail'den Lübnan'da işgal ve ilhak planı! A Haber İsrail'in saldırdığı Beyrut sokaklarında
Orta Doğu'da savaşın 15. gününde terör devleti İsrail, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail ordusunun en son dün gece Beyrut’ta sağlık tesisine düzenlediği saldırı sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarırken bölgedeki yıkımı da gözler önüne seriyor. Öte yandan İsrail medyasında yer alan yeni bilgiye göre Lübnan ile görüşmelere başlanabileceği öne sürüldü.
Katil İsrail'in İran'a başlattığı savaşı takiben hedefine Lübnan'ı da eklemesiyle başkent Beyrut'ta ve Güney Lübnan'da yoğun saldırılar sürüyor. Hizbullah'ın El Asf El Makul Operasyonu'nu başlatmasının ardından terör devleti Beyrut'u peş peşe bombaladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden son gelişmeleri aktarıyor.
CANLI ANLATIM
STADYUM YERİNDEN EDİLENLERİN EVİ OLDU
Katil İsrail'in günlerdir süren acımasız bombardımanı Lübnan'ı derin bir insani krize sürükledi. Başkent Beyrut'un en büyük stadyumu, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon Lübnanlı için derme çatma bir barınma merkezine dönüştü. Özellikle engelli vatandaşların ve çocukların hayata tutunmaya çalıştığı dev komplekste, tribünlerin altı artık futbolseverlerin değil, yaşam mücadelesi veren ailelerin çadırlarıyla dolu.
A Haber ekibi olarak kameraman Hüseyin Koçak ile birlikte Beyrut'un kalbindeki en büyük stadyumdan bildiren Ata Gündüz Kurşun, "Bakın arkamda stadyumu görüyorsunuz. Kalenin önünde üç tane yavrumuz var; stadyum onlara kalmış durumda. İşte onlar savaşın masum çocukları, günahsız çocukları" sözleriyle sahadaki hüzünlü manzarayı aktardı.
Bir zamanlar binlerce taraftarın heyecanına ortak olan yeşil sahanın artık savaşın evsiz bıraktığı çocukların tek oyun alanı haline geldiğini belirten Kurşun, tribünlerin her bir köşesinde farklı bir dramın yaşandığını ifade etti.
TRİBÜN ALTLARINDA ÇADIR ŞEHİR
Stadyumun içine girildiğinde karşılaşılan manzara, savaşın yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Tribünlerin altına kurulan yaşam alanlarını görüntüleyen Ata Gündüz Kurşun, "Bu tribünlerin alt tarafına bu şekilde çadırlar kurulmuş durumda. Burada başta engelliler olmak üzere Lübnan’ın diğer bölgelerinden gelen vatandaşlar yaşamaya çalışıyor. Bir çadırın içerisinde 3 kişi, 5 kişi, hatta 10 kişi bile kalan olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı. Yerlere serilen sünger yatakların ve kısıtlı imkanların gölgesinde, sığınmacıların büyük bir kalabalık içerisinde hayata tutunmaya çalıştığı gözleniyor.
1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona yaklaştığını ve ülkenin halihazırda dünyada en fazla mülteci barındıran yerlerden biri olduğunu hatırlatan Kurşun, "Lübnan hükümeti bu konuda çok yetersiz. Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un yardım çağrısına Avrupa Birliği, Ürdün ve Fransa’dan bir takım yardımlar ulaştı ama çok daha fazlasına ihtiyaç var" sözleriyle uluslararası camiaya seslendi. Dev bir mülteci kampına dönüşen stadyumda, temel insani ihtiyaçların karşılanmasının her geçen gün daha da zorlaştığı vurgulanıyor.
ÇAMUR YAĞMURU VE TOZ BULUTU ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ
Savaşın yanı sıra olumsuz hava koşulları da Beyrut’taki yaşamı felç etmiş durumda. Şehir genelinde hakim olan yoğun toz bulutuna ve kötü havaya dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "Dışarıda hava oldukça kötü, bir toz bulutu var ve adeta çamur yağıyor. En azından burada kalanlar nispeten biraz daha şanslı" diyerek stadyumun dışındaki ağır koşulları tarif etti. İsrail’in tahliye emirlerinin devam etmesiyle birlikte, evlerini terk eden yeni dalga göçmenlerin barınma merkezlerine akın etmesi ve krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.
"GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR"
KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA İŞGAL VE İLHAK PLANI
Katil İsrail ordusu, bir yandan İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken diğer yandan Lübnan topraklarını işgal etmek için bombardıman çemberini genişletiyor. Başkent Beyrut'ta göz gözü görmeyen yoğun bir toz bulutu altında yaşam mücadelesi verilirken, terör ordusu 7 kritik mahalle için yeni tahliye uyarıları yayınladı.
Bölgede yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edilirken, Hizbullah kanadından "direniş" vurgusu, Lübnan ordusundan ise "siber saldırı" uyarısı geldi.
BEYRUT’TA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR: 7 MAHALLEYE TEHDİT
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta savaşın izleri her geçen dakika derinleşiyor. Hadat Mahallesi'nden son durumu aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Bugün başkent Beyrut’ta inanılmaz bir toz bulutu var, göz gözü görmüyor. Biz bile bu yayını yapmakta zorlanıyoruz" sözleriyle sahadaki güç koşulları gözler önüne serdi.
Katil İsrail ordusunun saldırılarını artıracağına dair sinyaller verdiğini belirten Kurşun, İsrail'in Haret Hreik, El-Ghubayri, Laylaki, Ouzai, Burj el-Barajneh, El-Ghadir ve Chiyah mahallelerinde yaşayan vatandaşların bölgeleri derhal terk etmesini istediğini dile getirdi.
HEDEF 15 KİLOMETRELİK TAMPON BÖLGE VE İÇ KARIŞIKLIK
İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki askeri hareketliliğinin arkasında yatan asıl planın "ilhak" olduğu vurgulanıyor. Bölgedeki çatışmaların şiddetine dikkat çeken Ata Gündüz Kurşun, "İsrail’in amacı Lübnan’ın güneyinde 15 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmak. Bu, önce işgal ardından da ilhak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in sadece Dahiye semtini değil, artık Sünni ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu mahalleleri de hedef alarak toplumsal bir kaos hedeflediğini belirten Kurşun, bu saldırıların amacının Lübnan halkı ile Hizbullah’ı birbirine düşürmek ve iç karışıklık çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.
"QR KODLARI OKUTMAYIN" UYARISI
Savaşın sadece sahada değil, siber alanda da sürdüğü Lübnan'da dün ilginç bir gelişme yaşandı. İsrail savaş uçakları tarafından atılan QR kodlu broşürler üzerine Lübnan ordusu, "Kesinlikle o QR kodları okutmayın, telefonlarınız hacklenebilir, kişisel verilerinize ulaşılabilir" uyarısını yaparak halkı dikkatli olmaya çağırdı. Daha önce yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarını hatırlatan uzmanlar, dijital tuzaklara karşı teyakkuz halinin sürdüğünü belirtiyor.
HİZBULLAH’TAN DİRENİŞ MESAJI
Hasan Nasrallah’ın ardından Hizbullah’ın en tepesindeki isim olan Genel Sekreter Naim Kasım, uzun süren sessizliğini bozarak kameraların karşısına geçti. Kasım, "Biz tek başımıza savaşmıyoruz, bizim savaşımız meşrudur, biz Lübnan topraklarını korumak için savaşıyoruz. İsrail emellerine ulaşamayacak" şeklinde konuşarak direnişin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
Saldırıların gölgesinde büyüyen insani kriz ise korkutucu boyutlara ulaştı. Yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiği ülkede, Beyrut sokakları derme çatma çadırlarla dolmuş durumda. Bölgedeki dramı aktaran Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut’un her bir tarafı adeta mülteci kampına dönüşmüş durumda. Lübnan hükümeti barınma merkezlerindeki insanlara bile yardım edemiyor" sözleriyle krizin derinliğini paylaştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un uluslararası camiaya yaptığı yardım çağrısına Avrupa Birliği, Ürdün ve Fransa’dan uçaklarla yardım malzemesi gönderilse de, bu yardımların sürdürülebilirliği konusunda endişeler devam ediyor.