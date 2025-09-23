23 Eylül 2025, Salı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze'de sistematik yok ediş var
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze’de sistematik yok ediş var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze’de sistematik yok ediş var

Giriş: 23.09.2025 16:31
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşması yaptı. "Açlık bir silah olarak kullanıldı" diyen Guterres, "Gazze’de yaşanan gibi bir durum görmedim" dedi.
