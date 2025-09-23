Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Gazze’de sistematik yok ediş var

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış konuşması yaptı. "Açlık bir silah olarak kullanıldı" diyen Guterres, "Gazze’de yaşanan gibi bir durum görmedim" dedi.

