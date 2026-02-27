CANLI | Afganistan-Pakistan savaşı kimin işine yarar? Gerilimin perde arkası A Haber’de

Sürecin askeri boyutunu ve başlangıcını A Haber'de değerlendiren Mete Sohtaoğlu, çatışmaların merkezindeki "Durand Hattı"na dikkat çekti. Sohtaoğlu, "22-26 Şubat tarihleri arasında sınır bölgelerinde Pakistan askeri mevzilerine ateş açılmasıyla başlayan bir süreç var. Pakistan tarafı, sınır bölgesinde TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) ve DEAŞ Horasan yapılanmasına ait kampların olduğunu ve bu kamplardan Pakistan topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirtiyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir camiye yönelik düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, bardağı taşıran son damla oldu. Pakistan Hava Kuvvetleri; Paktiya, Kandahar ve Helmand gibi bölgelerde Afganistan ordusuna ait kontrol noktalarını ve mevzileri vurdu" ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A SİNSİ KUŞATMA!

Savaşın perde arkasındaki küresel ittifakları analiz eden Sohtaoğlu, İsrail ve Hindistan arasındaki kirli iş birliğine işaret etti. Sohtaoğlu, "Burada sadece sınır meselesi yok. İsrail, Gazze'deki katliam süreciyle birlikte mühimmat sıkıntısı yaşamaya başladı ve ABD’den yeterli desteği alamayınca Hindistan’a yöneldi. Yaklaşık iki sene önce Hindistan ve İsrail arasında imzalanan savunma ve mühimmat anlaşması bugün sahada karşımıza çıkıyor. Pakistan, özellikle Belucistan bölgesindeki ayrılıkçı grupları İsrail’in silahlandırdığını yüksek sesle dile getiriyor. Hindistan’ın etkisi altına giren bir Afganistan yönetimi, nükleer güç olan Pakistan’ı iki koldan sıkıştırmayı hedefliyor" dedi.

NÜKLEER GÜÇ HEDEFTE Mİ? İSRAİL’İN KORKUTUCU PLANI!

İsrail’in bölgeye dair stratejik hedeflerini deşifre eden Sohtaoğlu, krizin nükleer bir boyuta taşınabileceği uyarısında bulundu: "Eğer süreç İsrail lehine gelişirse, İsrail savaş uçaklarının Suriye, Irak ve İran hava sahasını kullanarak Pakistan’ın nükleer tesislerini tehdit edebileceği bir denklem üzerinde duruluyor. Bu, çok büyük çaplı bir operasyon ve bölgesel bir savaşa davetiye çıkarmak demek. Pakistan, Müslüman bir ülke olarak nükleer silaha sahip olması hasebiyle İsrail'in her zaman bir numaralı hedefi konumundadır."

ÇÖZÜM TAMPON BÖLGE Mİ? TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLUYOR!

Sınır hattındaki kontrolün zorluğuna değinen ve Pakistan’ın atabileceği bir sonraki adımı yorumlayan Mete Sohtaoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisini örnek gösterdi: "Bölge oldukça dağlık, vadilerin derin olduğu ve kontrolün fiili olarak çok zor olduğu bir arazi yapısına sahip. Pakistan, tıpkı Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı gibi, statükoyu bozacak bir tampon bölge oluşturma yoluna gidebilir. Dağları ve tepeleri tutarak terörün sızmasını engellemek amacıyla bir güvenlik hattı kurma ihtimali masada duruyor. Ancak bu yapısal bir sorun ve Çin ile İran araya girmeden kalıcı bir anlaşma sağlanması zor görünüyor."