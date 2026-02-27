CANLI | Afganistan-Pakistan savaşı kimin işine yarar? Gerilimin perde arkası A Haber’de
Pakistan ile Afganistan hattında çatışmalar resmen başladı. Pakistan ordusunun Taliban hedeflerine yönelik operasyonları sürerken, krizin arka planında bölgesel ve küresel güç dengelerine dair çarpıcı iddialar gündeme geldi. Nükleer güç Pakistan’ın hedef alındığı bir senaryo tartışılırken, iki kardeş ülke arasındaki gerilimi düşürecek diplomatik adres olarak Türkiye’nin rolü öne çıkıyor. Küresel denklemin şifreleri A Haber’de masaya yatırıldı.
A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, dünyanın bir Ukrayna-Rusya savaşını beklerken, Afganistan ile Pakistan arasında bir senedir zaten gergin olan ilişkilerin artık daha şiddetli bir askeri çatışmaya dönüştüğünü belirtti. Sali, Pakistan Savunma Bakanı'nın az önce resmi açıklamayı yaptığını ve Afganistan'la artık bir savaş içinde olduklarını duyurduğunu aktardı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA PAKİSTAN-AFGANİSTAN SAVAŞI
DURAND HATTI’NDA SICAK TEMAS
Sürecin askeri boyutunu ve başlangıcını A Haber'de değerlendiren Mete Sohtaoğlu, çatışmaların merkezindeki "Durand Hattı"na dikkat çekti. Sohtaoğlu, "22-26 Şubat tarihleri arasında sınır bölgelerinde Pakistan askeri mevzilerine ateş açılmasıyla başlayan bir süreç var. Pakistan tarafı, sınır bölgesinde TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) ve DEAŞ Horasan yapılanmasına ait kampların olduğunu ve bu kamplardan Pakistan topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirtiyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir camiye yönelik düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırı, bardağı taşıran son damla oldu. Pakistan Hava Kuvvetleri; Paktiya, Kandahar ve Helmand gibi bölgelerde Afganistan ordusuna ait kontrol noktalarını ve mevzileri vurdu" ifadelerini kullandı.
İSRAİL VE HİNDİSTAN’DAN PAKİSTAN’A SİNSİ KUŞATMA!
Savaşın perde arkasındaki küresel ittifakları analiz eden Sohtaoğlu, İsrail ve Hindistan arasındaki kirli iş birliğine işaret etti. Sohtaoğlu, "Burada sadece sınır meselesi yok. İsrail, Gazze'deki katliam süreciyle birlikte mühimmat sıkıntısı yaşamaya başladı ve ABD’den yeterli desteği alamayınca Hindistan’a yöneldi. Yaklaşık iki sene önce Hindistan ve İsrail arasında imzalanan savunma ve mühimmat anlaşması bugün sahada karşımıza çıkıyor. Pakistan, özellikle Belucistan bölgesindeki ayrılıkçı grupları İsrail’in silahlandırdığını yüksek sesle dile getiriyor. Hindistan’ın etkisi altına giren bir Afganistan yönetimi, nükleer güç olan Pakistan’ı iki koldan sıkıştırmayı hedefliyor" dedi.
NÜKLEER GÜÇ HEDEFTE Mİ? İSRAİL’İN KORKUTUCU PLANI!
İsrail’in bölgeye dair stratejik hedeflerini deşifre eden Sohtaoğlu, krizin nükleer bir boyuta taşınabileceği uyarısında bulundu: "Eğer süreç İsrail lehine gelişirse, İsrail savaş uçaklarının Suriye, Irak ve İran hava sahasını kullanarak Pakistan’ın nükleer tesislerini tehdit edebileceği bir denklem üzerinde duruluyor. Bu, çok büyük çaplı bir operasyon ve bölgesel bir savaşa davetiye çıkarmak demek. Pakistan, Müslüman bir ülke olarak nükleer silaha sahip olması hasebiyle İsrail'in her zaman bir numaralı hedefi konumundadır."
ÇÖZÜM TAMPON BÖLGE Mİ? TÜRKİYE MODELİ ÖRNEK OLUYOR!
Sınır hattındaki kontrolün zorluğuna değinen ve Pakistan’ın atabileceği bir sonraki adımı yorumlayan Mete Sohtaoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele stratejisini örnek gösterdi: "Bölge oldukça dağlık, vadilerin derin olduğu ve kontrolün fiili olarak çok zor olduğu bir arazi yapısına sahip. Pakistan, tıpkı Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaptığı gibi, statükoyu bozacak bir tampon bölge oluşturma yoluna gidebilir. Dağları ve tepeleri tutarak terörün sızmasını engellemek amacıyla bir güvenlik hattı kurma ihtimali masada duruyor. Ancak bu yapısal bir sorun ve Çin ile İran araya girmeden kalıcı bir anlaşma sağlanması zor görünüyor."
"BU ÇATIŞMA KÜRESEL OYUNCULARIN ÇIKAR MÜCADELESİDİR"
Güney Asya’daki sıcak çatışmanın kökenlerini analiz eden Prof. Dr. Abdullah Aydın, savaşın sadece iki komşu ülke arasında geçmediğini belirtti. Aydın, "Maksat aslında bu bölgelerde küresel oyuncuların, bölge insanlarını ve dengeleri bozarak kendi çıkarlarını maksimize etmesidir. Haritaya baktığımızda bir tarafta ABD’nin küresel hedefleri, diğer tarafta ise İsrail’in güvenliği merkez alınıyor. Afganistan-Pakistan hattındaki bu kargaşa, tam da bu küresel projelerin bir sonucu" ifadelerini kullandı.
İSRAİL’İN "NÜKLEER" KORKUSU VE PAKİSTAN HEDEFİ
Askeri ve siyasi dengeler açısından Pakistan’ın önemine değinen Aydın, nükleer güç vurgusu yaptı: "İsrail için Afganistan zaten bir istikrarsızlık bölgesi ama Pakistan, nükleer silaha sahip olmasıyla çok daha büyük bir tehdit olarak görülüyor. İsrail, istikrarsız bir Pakistan istiyor. Özellikle Pakistan ile Suudi Arabistan arasında son dönemde gelişen askeri iş birliği ve 'Pakt' oluşturma gayreti İsrail’i müthiş derecede rahatsız etti. Şimdi bu birliği bozmak için Afganistan üzerinden bir vekalet savaşı yürütülüyor."
"TÜRKİYE BARIŞIN VE İSTİKRARIN TEK TEMİNATIDIR"
Türkiye’nin krizdeki kritik pozisyonunu değerlendiren Prof. Dr. Abdullah Aydın, Ankara’nın hem İslamabad hem de Kabil üzerindeki etkisinin altını çizdi. Aydın, "Türkiye'nin Pakistan ile olan yakınlığı aşikar, ancak Afganistan halkıyla da tarihsel ve gönül bağımız var. Türkiye’nin tavrı en başından beri çatışmaların bitirilmesi noktasındadır. Daha önceki gerilimlerde olduğu gibi, İstanbul yine barış masasının kurulacağı adres olabilir. Türkiye, bu bölgedeki emperyalist planlara karşı durabilecek en net tavra sahip ülkedir" dedi.
150 YILLIK SİNSİ PLAN: İNGİLİZ VE RUS DENKLEMİ
Bölgedeki istikrarsızlığın tarihsel bir kökeni olduğunu hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki planlar 150 yıldır istikrarsızlık üzerine inşa edilmiş. İngiltere ve Rusya denkleminden günümüz ABD ve İsrail stratejilerine kadar tek bir amaç var: Bölgeyi parçalamak. Afganistan haritasındaki o ince koridor bile (Vahan Koridoru), kapitalizm ile komünizm arasında bir tampon olsun diye icat edilmiş bir yapıdır. Bugün de aynı akıl, İran’ı çevrelemek ve Çin’i zayıflatmak için Pakistan’ı 'yumuşak lokma' haline getirmeye çalışıyor."
"TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN’IN DURUŞU ABD’Yİ TEDİRGİN EDİYOR"
Savaşın küresel bloklaşmayı tetikleyebileceğini belirten Aydın, Türkiye’nin stratejik hamlelerini şu sözlerle özetledi: "ABD ve İsrail, Pakistan’dan veya Suudi Arabistan’dan bekledikleri desteği alamadılar. Türkiye zaten bu konuda dik duruşunu bozmadı. Bu durum bölgede yeni bir kutuplaşmayı tetikliyor. Pakistan ve Hindistan arasında yaşanacak bir savaşta; Türkiye, İran ve Rusya’nın Pakistan’ın yanında duracak olması, küresel aktörlerin kucağına bir kafa karışıklığı ve kaos bombası bırakıyor. Hedef bölgeyi istikrarsızlaştırmak olsa da, Türkiye’nin sağduyulu diplomasisi bu oyunu bozabilecek tek güç."
ASIL HEDEF PAKİSTAN'IN NÜKLEER GÜCÜ!
Savaşın kökenlerini ve küresel aktörlerin bu çatışmadaki payını A Haber canlı yayınında analiz eden Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail’in bölgedeki stratejik hedeflerine dikkat çekti. Gökçe, "Denklemi İsrail üzerinden kurmak gerekiyor. İsrail için istikrarsız bir Pakistan her zaman işine gelecektir. Afganistan zaten Pakistan’a göre şu anda istikrarsız bir görünümde. Ancak Pakistan'da nükleer silahın olması ve Afganistan'a göre daha istikrarlı bir yapıya sahip olması İsrail’i her zaman tedirgin etmiştir. Dolayısıyla Pakistan’ın bir şekilde meşgul edilmesi ve gücünün kırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"İSRAİL BU KİRLİ OYUNU HİNDİSTAN ÜZERİNDEN YÜRÜTÜYOR"
Çatışmanın bir vekalet savaşı boyutuna evrildiğini belirten Gökçe, Hindistan ve İsrail arasındaki sinsi iş birliğine vurgu yaptı. Gökçe, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Bu bir sınır anlaşmazlığıdır ama bu gerilimi kullanmak isteyen bir İsrail var. İsrail bu süreci Hindistan üzerinden yürütüyor. Pakistan’ın Afganistan ile yorulması, askeri kapasitesinin bu bölgeye kaydırılması en çok Hindistan’ın stratejik çıkarlarına hizmet ediyor. Bölge halkı aynı topluluk olsa da (Peştunlar), aradaki sınır anlaşmazlığı dış güçler tarafından kaşınıyor."
"İRAN'IN MOBİL FÜZELERİ VE AFGANİSTAN CEPHESİ"
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, savaşın bir diğer kritik ayağının ise İran olduğunu belirtti. Afganistan’ın İran’a olan desteğinin askeri bir risk barındırdığını ifade eden Gökçe, "Afganistan, İran’ı destekliyor. Olası büyük bir çatışma esnasında İran’ın mobil füzelerinin Afganistan sınırlarına geçirilmesi ve burada gizlenmesi askeri bir ihtimal olarak masadadır. Ancak İsrail için asıl tehdit Afganistan değil, nükleer kapasitesiyle Pakistan’dır. Bu yüzden öncelikli olarak Pakistan’ın istikrarsızlaştırılması hedefleniyor" dedi.
ÇİN VE ABD DENKLEMİ: TİCARET YOLLARI HEDEFTE Mİ?
Meselenin sadece askeri değil, aynı zamanda küresel bir ticaret savaşı olduğunu hatırlatan Gökçe, "Pencereyi daha da genişletirsek, Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD’nin bölgedeki etkisini de görmemiz mümkün. Çin’in ticaret yolları ve bölgedeki hakimiyet mücadelesi bu çatışmalardan doğrudan etkileniyor. Ancak şu anki sıcak gelişmeleri İsrail-Hindistan-Pakistan-Afganistan ekseninde okumak en doğru yaklaşım olacaktır. Hedef, bölgenin nükleer gücünü saf dışı bırakmaktır" değerlendirmesinde bulundu.