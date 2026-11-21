FBI'ın en kritik suç veri tabanlarından NCIC siber saldırının hedefi oldu!
ABD'de peş peşe yaşanan siber güvenlik krizlerine bir yenisi daha eklendi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülke genelindeki kolluk kuvvetlerinin kullandığı kritik suç bilgi veri tabanına yönelik siber saldırıyı soruşturuyor. CNN International'ın soruşturma hakkında bilgilendirilen iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ne (NCIC) düzenlenen saldırı, son aylarda FBI sistemlerini hedef alan ikinci siber saldırı oldu.
CNN International'ın haberine göre, bilgisayar korsanlarının hedefindeki Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC), ABD genelindeki federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında hayati bir bilgi paylaşım ağı olarak kullanılıyor.
Polis teşkilatları bu sistem üzerinden aranan kişilere, yakalama kararlarına, suç geçmişlerine ve geçmiş araştırmalarına ilişkin bilgilere ulaşıyor. FBI'ın en kritik bilgi paylaşım sistemlerinden biri olarak değerlendirilen veri tabanına yönelik saldırı, güvenlik endişelerini daha da artırdı.
CNN'e konuşan ve daha önce siber suç örgütlerine yönelik soruşturmaları yöneten eski bir FBI yetkilisi, sistemin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelindeki polis memurları her gün aranan firarileri tespit etmek, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri kontrol etmek ve polislerin ve halkın güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bilgilere ulaşmak için NCIC'ye güveniyor."
ASIL TEHLİKE SADECE BİLGİLERİN ÇALINMASI DEĞİL
Eski FBI yetkilisi, saldırının sonuçlarına ilişkin en büyük endişesinin yalnızca hassas bilgilerin ele geçirilmesi olmadığını vurguladı. Yetkili, bilgisayar korsanlarının veri tabanındaki bilgilerin doğruluğunu bozma ihtimalinin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
"Benim endişem yalnızca bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişip erişmediği değil. Asıl mesele, polis memurlarının güvendiği bilgilerin doğruluğunu tehlikeye atıp atamayacakları."
Bu ihtimal, ülke genelindeki güvenlik birimlerinin kullandığı sistemdeki verilerin güvenilirliği konusunda da soru işaretleri doğurdu.
FBI SALDIRIYI SORUŞTURURKEN DİREKTÖR PATEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Siber saldırının ortaya çıkması, ABD yönetiminin ülkedeki siber güvenlik endişelerini gidermeye çalıştığı bir döneme denk geldi.
ABD'de son günlerde bankaları, Ulusal Güvenlik Ajansını (NSA) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemini etkileyen büyük çaplı kesintiler yaşandı.
FBI yetkililerinin son siber güvenlik olayından haberdar olduğu perşembe günü, FBI Direktörü Kash Patel, Fox News'e çıkarak kurumun siber güvenlik çalışmalarını anlattı.
Patel, aylar önce tamamlanan ve şirketleri sistemlerini güncellemeye, bilgisayar korsanlarının hassas verilere erişmesini önlemeye teşvik etmeyi amaçlayan Winter Shield Operasyonu'ndan söz etti.
ABD'nin kritik altyapısını korumak için önemli sistemlerde güncellemeler yapıldığını savunan Patel, önceki yönetimleri de hedef aldı.
"Diğer yönetimler de bu güncellemeleri yapabilirdi ancak yapmadılar. Biz gelişmelerin önünde gidiyoruz ve kaybedilen zamanı telafi ediyoruz."
FBI'IN SİSTEMLERİ İLK KEZ HEDEF ALINMIYOR
FBI'ın son siber saldırısı, kurumun son aylarda yaşadığı ilk güvenlik ihlali değil.
Eylül ayında ShinyHunters adlı bilgisayar korsanı grubu, FBI'ın iş başvuru sitesini hedef alarak mevcut ve eski çalışanlara ait hassas kişisel verileri ele geçirdi. Saldırıyla bağlantılı olarak Kanadalı bir siber güvenlik araştırmacısı ve yazar tutuklandı ve hakkında suçlamalar yöneltildi.
CNN International'ın daha önce aktardığına göre, saldırının ardından bazı FBI çalışanları kişisel verilerinin çalınıp çalınmadığı konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini düşündü. Çalışanlar, mağdurlara sunulan güvenlik desteğini de yetersiz buldu.
2023'TEKİ SALDIRIDA EPSTEIN SORUŞTURMASI DA HEDEFTEYDİ
FBI'ın siber güvenlik geçmişindeki bir diğer dikkat çekici olay ise 2023 yılında yaşandı.
CNN International'ın haberine göre, bilgisayar korsanları FBI'ın New York saha ofisinin çocukların cinsel istismarı ve sömürülmesine yönelik soruşturmalarda kullandığı bir bilgisayar sistemine sızdı.
Saldırıya uğrayan sistemler arasında, Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı görüntülerin saklandığı bir sistem de bulunuyordu.
Son saldırıyla birlikte FBI'ın kritik sistemlerinin güvenliği bir kez daha tartışma konusu oldu. ABD'de peş peşe yaşanan siber olaylar, ülkenin dijital altyapısının ne kadar güvende olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.