CNN International'ın haberine göre, bilgisayar korsanlarının hedefindeki Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC), ABD genelindeki federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında hayati bir bilgi paylaşım ağı olarak kullanılıyor.

Polis teşkilatları bu sistem üzerinden aranan kişilere, yakalama kararlarına, suç geçmişlerine ve geçmiş araştırmalarına ilişkin bilgilere ulaşıyor. FBI'ın en kritik bilgi paylaşım sistemlerinden biri olarak değerlendirilen veri tabanına yönelik saldırı, güvenlik endişelerini daha da artırdı.

CNN'e konuşan ve daha önce siber suç örgütlerine yönelik soruşturmaları yöneten eski bir FBI yetkilisi, sistemin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelindeki polis memurları her gün aranan firarileri tespit etmek, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri kontrol etmek ve polislerin ve halkın güvenliğini doğrudan etkileyebilecek bilgilere ulaşmak için NCIC'ye güveniyor."

ASIL TEHLİKE SADECE BİLGİLERİN ÇALINMASI DEĞİL

Eski FBI yetkilisi, saldırının sonuçlarına ilişkin en büyük endişesinin yalnızca hassas bilgilerin ele geçirilmesi olmadığını vurguladı. Yetkili, bilgisayar korsanlarının veri tabanındaki bilgilerin doğruluğunu bozma ihtimalinin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Benim endişem yalnızca bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişip erişmediği değil. Asıl mesele, polis memurlarının güvendiği bilgilerin doğruluğunu tehlikeye atıp atamayacakları."