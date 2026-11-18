Dünya bir haftada iki büyük dijital krizle sarsıldı! Microsoft ve ABD’deki uçuş arızasının faturası 17,19 milyar dolar
Küresel dijital altyapı, kasım ayının ikinci haftasında iki büyük kesintiyle ağır darbe aldı. Microsoft hizmetlerindeki küresel arızanın ekonomik maliyetinin 16 milyar dolara, ABD'de hava trafiğini aksatan teknik sorunun hava yolu şirketlerine faturasının ise 1,19 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. İki krizin tahmini toplam maliyeti 17,19 milyar doları buluyor.
Küresel ekonomi, kasım ayının ikinci haftasında yaşanan iki büyük dijital altyapı kriziyle ağır bir sınav verdi. Microsoft'un 12 Kasım'da başlayan ve dünya genelinde iş süreçlerini aksatan hizmet kesintisini, bir gün sonra ABD hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza izledi.
Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre ilk hesaplamalar neticesinde Microsoft kesintisinin potansiyel ekonomik maliyeti yaklaşık 16 milyar dolara ulaştı. ABD'de uçuşları aksatan teknik arızanın havayolu şirketlerine faturasının ise 1,19 milyar doları bulmuş olabileceği öne sürüldü. Bu tahminler esas alındığında iki olayın toplam ekonomik maliyeti 17,19 milyar dolara çıkıyor.
MICROSOFT KESİNTİSİNİN MALİYETİ 16 MİLYAR DOLAR
Microsoft 365, Outlook, Teams, Exchange Online ve Copilot gibi hizmetleri etkileyen küresel kesinti, 12 Kasım'da başladı. Yetmişten fazla ülkede kullanıcılar e-postalarına erişmekte ve kurumsal iletişim hizmetlerinden yararlanmakta sorun yaşadı.
Siber risk modelleme şirketi Kovrr'ın değerlendirmesine göre kesintinin küresel ekonomik maliyeti, kaybedilen çalışma saatleri ve verimlilik kaybı üzerinden yaklaşık 16 milyar dolar olarak hesaplandı.
18 BİN 500'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Microsoft krizinin hemen ardından ABD Federal Havacılık İdaresinin iletişim altyapısında yaşanan teknik arıza, ülke genelinde uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı. 13 Kasım'da başlayan kriz nedeniyle pazartesi sabahına kadar 18 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.
Binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalırken uçakların ve uçuş ekiplerinin planlanan noktalara ulaşamaması, havayolu şirketlerinin operasyonlarını günlerce etkiledi.
Finansal araştırma kuruluşu Bernstein, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines ve Southwest Airlines'ın toplam vergi öncesi kâr kaybını 345 milyon dolar olarak hesapladı. Tahmin aralığı 270 milyon ile 430 milyon dolar arasında belirlendi.
SİGORTALI HASAR TAHMİNLERİ ARASINDA FARK VAR
Dijital altyapı krizlerinin ekonomik maliyetinin yanı sıra sigorta şirketlerinin üstleneceği hasar da gündeme geldi. Microsoft kesintisine ilişkin sigortalı zarar tahminleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor.
CyberCube, 16 Kasım'da yayımladığı analizde küresel sigortalı hasarın büyük olasılıkla 100 milyon doların altında kalacağını bildirdi. Kuruluş, ihtiyatlı üst sınırı 350 milyon dolar olarak belirledi.