Kovrr ise ilk değerlendirmesinde yaklaşık 700 milyon dolarlık sigortalı hasar öngördü. Şirketin senaryolarında bu tutarın 300 milyon dolardan 1,4 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Ekonomik zarar ile sigortalı hasar arasındaki farkın temel nedeni, her teknoloji kesintisinin sigorta poliçeleri kapsamında bulunmaması. Özellikle kötü niyetli olmayan sistem arızalarında, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan iş durması zararlarının karşılanması poliçe koşullarına bağlı.

Bazı poliçelerde 8 ila 12 saatlik bekleme süreleri uygulanırken yalnızca çalışanların işlerini yapamaması, doğrudan gelir kaybı oluşmadığı sürece tazminat hakkı doğurmayabiliyor.