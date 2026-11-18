FAA yeni sistemi onayladı, 8 dakika sonra ABD'nin hava trafiği çöktü! Washington Post krizin perde arkasını yazdı
ABD'de binlerce uçuşu durduran krizin perde arkası ortaya çıktı. Washington Post'un özel haberine göre FAA, L3Harris'in Arkansas'taki çalışmasını denetleyip onayladı. Ancak bu onaydan yalnızca 8 dakika sonra ABD'nin hava trafik iletişim ağı çökmeye başladı. Peki, her şey yolunda görünürken ne oldu?
ABD'de binlerce uçuşun durdurulmasına ve hava trafiğinin saatlerce felç olmasına yol açan iletişim krizinde çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
Washington Post'un özel haberine göre, hava trafik kontrol sisteminin kritik iletişim hatlarını yenileyen L3Harris şirketinin Arkansas'taki çalışmasını bir Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilisi bizzat denetledi.
Yeni donanımı test eden ve çalışmayı onaylayan FAA yetkilisinin bu imzasından yalnızca 8 dakika sonra ABD'nin hava trafik kontrol merkezlerinin büyük bölümünde kullanılan telsiz iletişim ağı arızalanmaya başladı. Soruşturmaya yakın bir kaynak, yaşanan krizde tüm sorumluluğun L3Harris'e yüklenmesinin FAA'nın rolünü göz ardı ettiğini savundu.
FAA ONAYLADI, 8 DAKİKA SONRA İLETİŞİM AĞI ARIZALANDI!
Washington Post'un 17 Kasım tarihli özel haberine göre, ABD'deki havacılık krizinin merkezinde Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki uzak bir iletişim tesisi bulunuyor.
FAA'nın hava trafik kontrol iletişim altyapısını modernize etmek için görevlendirdiği L3Harris şirketi, tesisteki eski bakır kablo hatlarını yeni fiber optik sisteme geçiriyordu. Çalışmalar sırasında şirketin bir yüklenicisi ile FAA yetkilisi birlikte görev yaptı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni donanımın devreye alınması aşamasına geçildi. Eski ekipman kapatılarak yeni sistem açıldı. FAA yetkilisi yeni donanımı bizzat test etti ve çalışmayı onayladı.
Ancak her şeyin yolunda göründüğü bu işlemin üzerinden yalnızca 8 dakika geçti.
Cuma günü öğleden sonra ABD'deki hava trafik kontrol merkezlerinin büyük bölümünde kullanılan telsiz iletişim ağı arızalanmaya başladı. Havacılık yetkilileri sorunun kaynağını araştırırken FAA, ülke genelinde uçuşları durdurma kararı aldı.
ABD'nin hava trafiğini felç eden kesinti yaklaşık 4,5 saat sürdü.
BAKAN DUFFY SUÇU L3HARRIS'E YÜKLEDİ!
ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, ülke genelindeki uçuşların durdurulmasına L3Harris'in Arkansas'taki çalışmalarının neden olduğunu defalarca dile getirdi.
Duffy, olayın şirketin yetersizliğinden mi yoksa arızalı bir yönlendiriciden (router) mı kaynaklandığının araştırıldığını söyledi. Bakan, L3Harris'in çalışmalar için daha yetkin personel istihdam etmesi gerektiğini de savundu.
Duffy'ye göre Arkansas'ta devreye alınan yeni yönlendirici, hava trafik kontrol sistemini birkaç saniyede 1.000'den fazla bağlantı girişimiyle aşırı yükledi. Bu durum iletişim ağında istikrarsızlığa neden oldu ve yüksek irtifada seyreden uçakların hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmasını zorlaştırdı.
Ancak soruşturmaya yakın bir kaynak, Bakan Duffy'nin açıklamalarına itiraz etti.