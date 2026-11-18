Yeni donanımı test eden ve çalışmayı onaylayan FAA yetkilisinin bu imzasından yalnızca 8 dakika sonra ABD'nin hava trafik kontrol merkezlerinin büyük bölümünde kullanılan telsiz iletişim ağı arızalanmaya başladı. Soruşturmaya yakın bir kaynak, yaşanan krizde tüm sorumluluğun L3Harris'e yüklenmesinin FAA'nın rolünü göz ardı ettiğini savundu.

Washington Post'un özel haberine göre, hava trafik kontrol sisteminin kritik iletişim hatlarını yenileyen L3Harris şirketinin Arkansas'taki çalışmasını bir Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilisi bizzat denetledi.

FAA'nın hava trafik kontrol iletişim altyapısını modernize etmek için görevlendirdiği L3Harris şirketi, tesisteki eski bakır kablo hatlarını yeni fiber optik sisteme geçiriyordu. Çalışmalar sırasında şirketin bir yüklenicisi ile FAA yetkilisi birlikte görev yaptı.

Washington Post'un 17 Kasım tarihli özel haberine göre, ABD'deki havacılık krizinin merkezinde Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki uzak bir iletişim tesisi bulunuyor.

Ancak her şeyin yolunda göründüğü bu işlemin üzerinden yalnızca 8 dakika geçti.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni donanımın devreye alınması aşamasına geçildi. Eski ekipman kapatılarak yeni sistem açıldı. FAA yetkilisi yeni donanımı bizzat test etti ve çalışmayı onayladı.

Duffy, olayın şirketin yetersizliğinden mi yoksa arızalı bir yönlendiriciden (router) mı kaynaklandığının araştırıldığını söyledi. Bakan, L3Harris'in çalışmalar için daha yetkin personel istihdam etmesi gerektiğini de savundu.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, ülke genelindeki uçuşların durdurulmasına L3Harris'in Arkansas'taki çalışmalarının neden olduğunu defalarca dile getirdi.

Duffy'ye göre Arkansas'ta devreye alınan yeni yönlendirici, hava trafik kontrol sistemini birkaç saniyede 1.000'den fazla bağlantı girişimiyle aşırı yükledi. Bu durum iletişim ağında istikrarsızlığa neden oldu ve yüksek irtifada seyreden uçakların hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmasını zorlaştırdı.

Ancak soruşturmaya yakın bir kaynak, Bakan Duffy'nin açıklamalarına itiraz etti.