Türkiye, 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen seçimlerde Birleşmiş Milletler’in sivil havacılık alanındaki ihtisas kuruluşu ICAO’nun Konsey üyeliğine 7 yıl aradan sonra yeniden seçildi. 133 oy alarak aday ülkeler arasında en yüksek desteğe ulaşan Türkiye, uluslararası havacılıktaki ağırlığını ve küresel temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız" diyerek küresel havacılıkta güçlü Türkiye vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye, ICAO'nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal'de (Kanada) düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleştirilen seçimlerde, ICAO Konseyi üyeliğine (2026-2028 dönemi) yedi yıl aradan sonra yeniden seçildi.

Türkiye, seçimlerde 133 oy alarak aday ülkeler arasında en yüksek desteği elde etti. Dışişleri Bakanlığının girişimleri neticesinde, Türkiye söz konusu seçimlere Avrupa Sivil Havacılık Konferansı'nın (ECAC) tek adayı olarak katıldı. Türkiye, özellikle son yıllarda sivil havacılık alanında önemli gelişme kaydetmiş ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı. Türkiye'nin Konsey üyeliği, kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki merkezi konumunu daha da güçlenmesi bekleniyor.

"2027-2030 DÖNEMİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ GÖREV ALACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin ICAO Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

ICAO KONSEYİ NEDİR?



ICAO Konseyi 1944 yılında kurulan ICAO, sivil havacılık alanında faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. 40 üyeden oluşan ICAO Konseyi, kuruluşun yönetim kurulu işlevini üstlenmektedir. Bu çerçevede, Konsey, uluslararası hava hukukunun geliştirilmesini ve uygulanmasını gözetmekte; küresel sivil havacılığın düzenli işleyişini sağlamak ve havacılığın teknik, ekonomik ve çevresel boyutlarını dikkate alarak havacılıkta uygulanacak standartları belirlemek üzere çalışmalar yürütmektedir. 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ICAO Konseyi'nin üye sayısını 36'dan 40'a yükselten Tadil Protokolü'nün Haziran 2026'da yürürlüğe girmesinin ardından, ilave dört üyelik için seçim yapılması amacıyla düzenlenmiştir.