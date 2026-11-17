ABD'de kritik sistemler alarm veriyor! NSA'nın gizli ağı çöktü, Apple hizmetlerinde erişim sorunu
ABD'de art arda meydana gelen dijital sistem arızaları, kritik kurumların ardından teknoloji devlerini de etkiledi. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağı NSA'nın devre dışı kalmasını, Apple'ın App Store, Apple Pay ve Apple Music hizmetlerinde bildirilen erişim sorunları izledi. Bankacılık, havacılık ve teknoloji sektörlerinde yaşanan kesintiler endişeye yol açarken, Washington yönetimi siber saldırı iddialarını reddetti. Yaşanan arızaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair ise henüz doğrulanmış bir bulgu paylaşılmadı.
ABD'de son günlerde dijital sistemlerde yaşanan aksaklıklar sürerken, bu kez ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağ devre dışı kaldı.
CNN'in 5 kaynağa dayandırdığı habere göre, NSA'nın kurum içi iletişim ağında kesinti meydana geldi. Ajansın sorunun boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, ancak şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
NSA'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'Lİ BAKANDAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada ülkenin bir siber saldırı altında olduğu yönündeki endişelere yanıt verdi. Mullin, ABD'nin saldırı altında olmadığını ve ülkenin güvenliğinin tehdit altında bulunduğuna ilişkin bir durum olmadığını savundu. Bakanın açıklamaları, kritik dijital sistemlerde yaşanan kesintilerin ardından kamuoyunda artan endişelere karşı Washington yönetiminin tutumunu ortaya koydu.
APPLE HİZMETLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU
Öte yandan, Apple'ın dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. App Store, Apple Destek, Apple Pay ve Apple Music kullanıcıları, hizmetlere erişmekte sorun yaşıyor.
Gmail, Marriott, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 dahil olmak üzere birçok büyük hizmeti etkileyen kesintiler olduğu rapor ediliyor.
ABD'DE BANKACILIK SİSTEMLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI
ABD'de daha önce de çeşitli dijital sistemlerde aksaklıklar meydana gelmişti. Dijital hizmetlerde yaşanan kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleri üzerinden takip eden Downdetector.com, dün ABD'deki birçok bankaya erişimde sorun yaşandığını bildirmişti. Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo'nun bulunduğu belirtilmişti.
HAVALİMANLARINDA KALKIŞLAR 4 SAATTEN FAZLA DURDURULDU
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de geçtiğimiz cumartesi günü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşların kalkışını durdurmuştu. Ülke genelinde uçakların kalkışları 4 saatten uzun süre gerçekleştirilemezken, bunun 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana yaşanan en uzun süreli kalkış durdurma uygulaması olduğu belirtilmişti.