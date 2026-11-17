NSA'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CNN'in 5 kaynağa dayandırdığı habere göre, NSA'nın kurum içi iletişim ağında kesinti meydana geldi. Ajansın sorunun boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü, ancak şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

ABD'de son günlerde dijital sistemlerde yaşanan aksaklıklar sürerken, bu kez ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağ devre dışı kaldı.

ABD'Lİ BAKANDAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, salı günü CNBC'ye yaptığı açıklamada ülkenin bir siber saldırı altında olduğu yönündeki endişelere yanıt verdi. Mullin, ABD'nin saldırı altında olmadığını ve ülkenin güvenliğinin tehdit altında bulunduğuna ilişkin bir durum olmadığını savundu. Bakanın açıklamaları, kritik dijital sistemlerde yaşanan kesintilerin ardından kamuoyunda artan endişelere karşı Washington yönetiminin tutumunu ortaya koydu.

APPLE HİZMETLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU

Öte yandan, Apple'ın dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. App Store, Apple Destek, Apple Pay ve Apple Music kullanıcıları, hizmetlere erişmekte sorun yaşıyor.

Gmail, Marriott, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 dahil olmak üzere birçok büyük hizmeti etkileyen kesintiler olduğu rapor ediliyor.

ABD'DE BANKACILIK SİSTEMLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI ABD'de daha önce de çeşitli dijital sistemlerde aksaklıklar meydana gelmişti. Dijital hizmetlerde yaşanan kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleri üzerinden takip eden Downdetector.com, dün ABD'deki birçok bankaya erişimde sorun yaşandığını bildirmişti. Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo'nun bulunduğu belirtilmişti.