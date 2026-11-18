ABD'de teknoloji şirketlerinin hizmetlerinde art arda yaşanan kesintilere ilişkin istihbarattan açıklama geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, kesintilerin koordineli veya devlet destekli siber saldırılardan kaynaklanmadığını belirtti. İran kaynaklı tehditlerin son dönemde önemli ölçüde arttığını savunan Clayton, istihbarat birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

ABD'de son günlerde teknoloji şirketlerinin hizmetlerinde peş peşe yaşanan kesintiler, siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinde düzenlenen "Dünya Genelinde Tehditler" oturumuna katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, kesintilerin nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Clayton, söz konusu aksaklıkların koordineli veya devlet destekli saldırılar olmadığını belirtirken, İran kaynaklı tehditlerin arttığı yönünde uyarıda bulundu.

ABD'DEKİ KESİNTİLERİN NEDENİ AÇIKLANDI

ABD merkezli çok sayıda teknoloji şirketinin hizmetlerinde art arda yaşanan kesintilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Clayton, yapılan incelemelerde koordineli bir siber saldırıya işaret eden bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Clayton, "Bugün elimizdeki bilgilere ve yaptığımız kapsamlı incelemelere dayanarak, bunların bakım ve teknik değişikliklerle ilgili ayrı hizmet kesintileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar, koordineli veya devlet destekli saldırılar değildir." dedi.

Kesintilerin peş peşe yaşanmasının kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu belirten Clayton, Amerikan halkının yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma hakkı bulunduğunu vurguladı.

"KÖTÜ NİYETLİ SİBER FAALİYETLERİ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Teknoloji şirketlerinin hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların ardından siber güvenlik birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Clayton, olası tehditlere karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Clayton, "İstihbarat topluluğumuz, ABD ağlarını ve kolluk kuvvetlerimizi tehdit eden her türlü kötü niyetli siber faaliyet olasılığını izlemeye ve bu konuda tetikte olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD İSTİHBARATINDAN İRAN TEHDİDİ UYARISI

Oturumda ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen Clayton, İran kaynaklı tehditlerin son dönemde önemli ölçüde arttığını savundu.

ABD istihbarat birimlerinin özellikle Orta Doğu'daki gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini belirten Clayton, İran bağlantılı olası tehditlere karşı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Clayton, "ABD dışında ve içinde İran'ın ölümcül komplolarını tespit etmeye, caydırmaya ve bunlarla mücadele etmeye kararlıyız. Bu tehditler, son dönemde önemli ölçüde artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD PERSONELİ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA"

ABD'nin yurt dışında görev yapan personelinin daha büyük bir risk altında olduğunu savunan Clayton, İran kaynaklı tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla tüm istihbarat imkanlarının kullanıldığını ifade etti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Christopher Raia da İran kaynaklı tehditlerle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değindi.

Raia, "Bu tehditlerle mücadeleye yardımcı olmak için İran tehdit görev merkezimizi yeniledik ve bu süreçte birçok başarı elde ettik." diye konuştu.

FBI DİREKTÖRÜNÜN OTURUMA KATILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinde düzenlenen oturuma FBI Direktörü Kash Patel'in katılmaması da gündeme geldi.

Komite Başkanı Andrew Garbarino, Patel'in oturumda bulunmamasını eleştirirken, birçok Kongre üyesi de FBI Direktörünün katılmamasına tepki gösterdi.