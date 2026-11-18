BEYAZ SARAY'A İSTİHBARAT AKIŞI DURDU MU? Gözler arızanın ardından doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilirken, Sapmaz, "ABD Başkanı Donald Trump'a her sabah saat 11.00'de klasik olarak bir dosya sunuluyor. Sabaha karşı saat 03.00'te NSA tarafından toplanıyor, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) başkanlığında CIA bunu hazırlayıp sabah 11.00'de başkana sunuyor. Alınan iddialara göre bu kesintiden Donald Trump'ın etkilenmediği bildirildi." sözleriyle başkanlık brifinglerinde bir aksama yaşanmadığını aktardı.

İlk olarak CNN ve Associated Press tarafından bir savunma yetkilisine dayandırılarak duyurulan arızaya dikkat çeken A Haber Washington Temsilcisi İrfan Sapmaz, "Bütün 18 ayrı istihbarat toplumunun başı konumunda olan NSA'de kesintiden etkilenen ağın adı NSANet. NSA çalışanları bu ağı kurum içinde gizli bilgi ve belgeleri paylaşmak için kullanıyor." ifadelerini kullandı.

SİSTEMLER ARDI ARDINA ÇÖKÜYOR: HAVACILIK, BANKACILIK, TEKNOLOJİ...

Yaşanan aksaklıkları sıralayan İrfan Sapmaz, "Cuma günü hava trafik kontrol sistemindeki aşırı yüklenme nedeniyle ülke genelinde uçak kalkışları geçici olarak durduruldu. United Airlines'ta yaşanan ayrı bir sistem arızası uçuşlarda gecikmelere yol açtı. Apple'ın sistemlerinde yine bir arıza olduğu ortaya çıktı. Pazartesi günü ise JPMorgan Chase'de yaşanan teknik sorun bankacılık işlemlerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Sorunun vatandaşın günlük hayatına yansımasını kendi tecrübesiyle anlatan Sapmaz, "Kızıma para transfer etmek istedim, Zelle üzerinden gönderdiğim para 2-3 saat boyunca yerine ulaşmadı ve bu sistemde de bir arıza meydana geldiği ortaya çıktı. Havacılık, bankacılık ve istihbarat sistemlerindeki bu aksaklıkların birbiriyle bağlantılı olup olmadığına dair henüz net bir bilgi yok ama ABD tarihinde böyle bir sıkıntı daha önce görülmedi." şeklinde konuştu.

ZAMANLAMA MANİDAR: TRUMP'A "DERİN YAPI" TUZAĞI MI?

Kritik arızaların Donald Trump'ın küresel dengeleri değiştirecek Çin ve Rusya liderleriyle yapacağı tarihi zirvelerin hemen arifesine denk gelmesi, sabotaj iddialarını güçlendirdi.

Zamanlamanın altını çizen İrfan Sapmaz, "Donald Trump, Çin ve Rusya liderleriyle buluşacak; çok önemli bir toplantı. Böylesi bir dönemde bir ABD başkanının böylesine teknik aksaklıklar içerisinde olması, muhatapları karşısında onu çok komik ve gülünç bir duruma düşürür." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların tesadüf olmayabileceğini belirten Sapmaz, "Acaba özellikle mi Donald Trump'ı zor duruma düşürmek isteyen, ABD'deki o derin yapı, yani 'establishment' özellikle mi böyle bir provokasyona gitti? Bunu şu anda söylemek çok zor ama Trump muhataplarının önünde biraz komik duruma düşmüş vaziyette." sözleriyle perde arkasındaki soru işaretlerine işaret etti.

KÜRESEL SİBER DALGA: 170'E YAKIN KAMU KURUMU HEDEFTE

İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde kritik kurumların hedef alındığını belirten A Haber Muhabiri Alpaslan Düven, "Şu ana kadar birçok kamu kurum ve kuruluşunda bu şikâyetten muzdarip olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle dünya genelinde 170'e yakın kamu kurum ve kuruluşunun siber saldırı altında olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Avrupa'daki saldırılarla ABD'deki havacılık, bankacılık ve istihbarat iletişim ağlarındaki kesintiler arasındaki stratejik bağ iddialarına da değinen Düven, eldeki mevcut verilerin bunların tek merkezden koordine edilen ortak bir operasyon olduğunu henüz kesin olarak kanıtlamadığını ancak saldırıların hedefi konusunda İran gibi aktörlerin sürekli suçlandığını hatırlatarak, "Eskiden Rusya suçlanırdı, şimdilerde ise sürekli İran'a yönelik ithamlar gündeme getiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.

PENTAGON ÜST ÜSTE 9. KEZ SINIFTA KALDI

ABD Savunma Bakanlığının mali tablosundaki devasa açığa ve şüphelere dikkat çeken Alpaslan Düven, "Pentagon üst üste dokuzuncu kez mali denetimden geçemedi. İncelemeye tabi tutulan 4,3 trilyon dolarlık varlık ve 5,2 trilyon dolarlık yükümlülüğe rağmen Pentagon 9 yıldır üst üste bu denetimlerden geçerli sonuç alamıyor. İster istemez insanın aklına 11 Eylül sürecinde ortaya atılan spekülasyonlar ve karanlık bağlantılar geliyor" sözleriyle konuyu stüdyoya taşıdı.

Konuya ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunan Gazeteci İrfan Sapmaz, Pentagon'un devasa yapısı ve taşeron şirket ağlarına vurgu yaparak, "Pentagon yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığı devasa bir yapı. Burada 'contractor' dediğimiz müteahhitler, yani dev şirketler trilyon dolarlık işleri Pentagon'la birlikte yürütüyor. Pentagon kontrolü inanılmaz zor bir yer ve Donald Trump da henüz orayı tam anlamıyla kontrol altına alabilmiş değil" dedi. Kurum içerisinde yeni yönetime karşı ciddi bir iç direnç olduğuna işaret eden Sapmaz, "Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık bütçeyi 1,5 trilyon dolara çıkarmaya çalıştığı bir yapıdan bahsediyoruz. Pentagon içinde Savaş Bakanına karşı da ciddi bir direnç söz konusu; bu nedenle bütçeyi bir türlü oturtamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKÂ TEK BAŞINA SALDIRAMAZ, MERKEZİN NERESİ OLDUĞU ÖNEMLİ"

Siber saldırıların arkasında bağımsız teknik arızalar mı yoksa daha büyük bir güvenlik krizinin algı operasyonu mu olduğu sorusunu değerlendiren Alpaslan Düven, "Norveç'in en büyük enerji sağlayıcısından ABD'ye ve oradan Japonya'ya kadar son dakika siber saldırı haberleri akmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Saldırıların yapay zekâ tarafından yapıldığı yönündeki iddiaları teknik olarak çürüten Düven, kendisinin de bu alanda yüksek lisans yaptığını hatırlatarak, "Yapay zekânın kendi kendine bir dil geliştirip sağa sola saldırması gibi bir durum teknik olarak imkânsızdır. Yapay zekâ yalnızca bir programdır, insan ona ne verirse onu uygular. Dolayısıyla bu operasyonlar doğrudan insanlar ve bir merkez tarafından yürütülmektedir" tespitinde bulundu.

Düven, saldırıların coğrafi dağılımındaki kritik bir detayın altını çizerek, "Bütün bu saldırılar dünyanın dört bir yanındaki kritik altyapıları vururken, şu ana kadar İsrail'den tek bir siber saldırı şikâyetinin dahi gelmemiş olması son derece dikkat çekicidir" sözleriyle sözlerini noktaladı.