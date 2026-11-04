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444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız"

İran’da 4 Kasım 1979 ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünde başkent Tahran sokakları tarihi bir hareketliliğe sahne oldu. ABD başkanlık seçimlerinin hemen ardından "Casusluk Yuvası" olarak adlandırılan eski elçilik binası önünde toplanan binlerce gösterici, intikam bayrakları açarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Bölgedeki sıcak atmosferi ve Tahran'daki yankıları canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ; Tahran yönetiminin ABD halkının savaşa karşı tavrını not ettiğini vurgularken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Washington yönetimine yönelik sert "Kâbus yaşatırız" uyarısının detaylarını paylaştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, "Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz." dedi.

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Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek. Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."

ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.

A Haber muhabiri Ekber KarabağA Haber muhabiri Ekber Karabağ

TRUMP YENİLGİSİ SONRASI İRAN'DA NELER YAŞANIYOR?

Başkent Tahran'daki Talegani Caddesi üzerinde yer alan eski ABD Büyükelçiliği önünden canlı yayında son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Son günlerde Amerika ile İran arasındaki gerginlikten ve savaştan bahsediyoruz. Ama esasında bu gerginlik yeni bir mesele değil. İran İslam Devrimi tarihi boyunca ABD ile İran arasındaki ilişkiler her zaman gergin oldu ve bu gerginliğin ilk çıkış noktası 4 Kasım 1979 tarihine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

O dönem yaşanan tarihi süreci özetleyen Karabağ, "Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ABD'ye iltica ettikten sonra, bu durumu protesto eden öğrencilerden oluşan bir grup, büyükelçilik olarak kullanılan bu binaya saldırdı ve diplomatları tam 444 gün boyunca rehin aldı. ABD o tarihte rehineleri kurtarmak için bir askeri operasyon planladı ancak Amerikan helikopterlerinin Tebes Çölü'nde infilak etmesi sonucu o operasyon büyük bir fiyaskoyla bitti" sözleriyle iki ülke arasındaki diplomatik kopuşun başladığı günü anlattı.

444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız" - 1

MEYDANDA İNTİKAM BAYRAKLARI VE TRUMP PANKARTLARI

Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen protestoların odağında öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Karabağ, "Etkinliğe katılanlar genellikle İranlı öğrencilerden oluşuyor. İnsanların ellerinde İran bayraklarının yanı sıra intikamı sembolize eden kırmızı sancaklar yer alıyor. Meydandaki göstericiler, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'in fotoğraflarını taşıyor" dedi.

Göstericilerin taşıdığı dövizlerde doğrudan Donald Trump'ın hedef alındığını belirten Karabağ, "Alanda elinde silah bulunan Mücteba Hamaney fotoğrafları ile Donald Trump'ın cezalandırılacağını belirten afiş ve pankartlar dikkat çekiyor" sözleriyle meydandaki öfkeyi aktardı.

444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız" - 2

KALİBAF'TAN WASHİNGTON'A REST

Etkinliğin hem savaş tehdidi hem de ABD'deki seçimlerin gölgesinde gerçekleştiğini vurgulayan Ekber Karabağ, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın çarpıcı mesajlarına dikkat çekerek, "İran Meclis Başkanı ve aynı zamanda müzakerelere başkanlık eden Muhammed Bakır Kalibaf, 'Amerikan halkı ya vicdanının sesini dinledi ya da ekonomik sebeplerden dolayı savaşa hayır dedi. Biz Amerikan halkının kararına saygı duyuyoruz ancak ABD yönetimi kendi halkının bu iradesine saygı göstermezse Amerika'ya kabusu yaşatırız' ifadelerini kullandı." sözleriyle Tahran yönetiminin net tutumunu aktardı.

444 günlük krizin yıl dönümünde Tahran'da gövde gösterisi! Washington'a tarihi rest: "kabusu yaşatırız" - 3

"CASUSLUK YUVASI" ARTIK BİR MÜZE

Sözlerini tarihi binanın bugünkü işlevine değinerek noktalayan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Önünde durduğumuz bu bina günümüzde artık bir müze olarak kullanılıyor. Yerel kaynaklar ve İran yönetimi buraya 'Lâne-i Câsûsî' yani 'Casusluk Yuvası' ismini veriyor. 47 yıl önce ABD Büyükelçiliği olan bu noktadan Tahran sokaklarındaki tansiyonu aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

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