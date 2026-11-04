İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, "Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz." dedi.

"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek. Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."

A Haber muhabiri Ekber Karabağ

TRUMP YENİLGİSİ SONRASI İRAN'DA NELER YAŞANIYOR?

Başkent Tahran'daki Talegani Caddesi üzerinde yer alan eski ABD Büyükelçiliği önünden canlı yayında son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Son günlerde Amerika ile İran arasındaki gerginlikten ve savaştan bahsediyoruz. Ama esasında bu gerginlik yeni bir mesele değil. İran İslam Devrimi tarihi boyunca ABD ile İran arasındaki ilişkiler her zaman gergin oldu ve bu gerginliğin ilk çıkış noktası 4 Kasım 1979 tarihine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

O dönem yaşanan tarihi süreci özetleyen Karabağ, "Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ABD'ye iltica ettikten sonra, bu durumu protesto eden öğrencilerden oluşan bir grup, büyükelçilik olarak kullanılan bu binaya saldırdı ve diplomatları tam 444 gün boyunca rehin aldı. ABD o tarihte rehineleri kurtarmak için bir askeri operasyon planladı ancak Amerikan helikopterlerinin Tebes Çölü'nde infilak etmesi sonucu o operasyon büyük bir fiyaskoyla bitti" sözleriyle iki ülke arasındaki diplomatik kopuşun başladığı günü anlattı.