ABD’de seçim sonrası İran’a yönelik olası askeri operasyon ve nükleer silah kullanımı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran’ın Zagros Dağları’ndaki yer altı savunma sistemlerini, nükleer silah senaryolarını ve Washington yönetiminin olası savaş stratejisini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi hâlinde İran'a yönelik nasıl bir adım atacağı ve Washington yönetiminin olası askerî hamleleri tartışma konusu oldu.

ABD'nin nükleer silah kullanabileceğine ilişkin iddialar uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine neden olurken, İran'ın yer altındaki savunma kapasitesi de yeniden gündeme geldi.

A Haber canlı yayınına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, bölgedeki olası gelişmelere ve ABD'nin askerî stratejisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Güçlüer, konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

"TAKTİK NÜKLEER SİLAH İDDİASI BİR PROPAGANDADIR" İran'ın nükleer silaha sahip olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Tahran yönetiminin nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmakla birlikte henüz bu aşamaya ulaşmadığını belirtti. Söz konusu iddiaların İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleye gerekçe oluşturabileceğini ifade eden Güçlüer, taktik nükleer silah kullanımını da ihtimal dışı gördüğünü söyledi.

"ZAGROS DAĞLARI ALTINDAKİ SİSTEMLER VURULMADAN BU SAVAŞ BİTMEZ"

İran'ın savunma gücünün Zagros Dağları boyunca uzanan yaklaşık 3 bin kilometrelik yer altı ağına dayandığını belirten Güçlüer, füze üretim tesisleri ve depoların imha edilmemesi halinde ülkenin askeri kapasitesinin ortadan kaldırılamayacağını vurguladı.

Birbirine entegre tünel sistemleri ve mobil birliklerin İran'ın savaşma gücünü koruduğuna dikkat çekti. Güçlüer, "Zagros Dağları'nın altındaki füze üretim tesisleri ve depoları vurulmadığı müddetçe İran'ın harp gücünü kıramazsınız." dedi.

Taktik nükleer silah kullanımının İran'ın savunma kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayacağını belirten Güçlüer, böyle bir saldırının Basra Körfezi başta olmak üzere çevre bölgeleri nükleer serpinti riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Ayrıca nükleer silah kullanımının diğer ülkelere de emsal oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"İRAN'IN FÜZE MENZİLİ ALMANYA'YA KADAR UZANIYOR" İran'ın olası bir misillemede Avrupa'daki Amerikan üslerini de hedef alabileceğini belirten Güçlüer, yaklaşık 3 bin 500 kilometre menzilli füzelerin Almanya ve kuzeyine kadar ulaşabileceğini ifade etti. Ancak füze menzilinin, söz konusu hedeflerin kesin olarak vurulabileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Ayrıca bu kapasitenin çatışmanın Avrupa'ya yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekti.

"YENİ SAVAŞ STRATEJİSİ: GBU-43/B İLE YER ÜSTÜNÜ İMHA ETME PLANI"

ABD'nin İran'a yönelik yeni stratejisinde taktik nükleer silahlar yerine yoğun konvansiyonel saldırılara yönelebileceğini değerlendiren Güçlüer, GBU-43/B bombasıyla yer üstündeki tesislerin imha edilerek yer altındaki askeri yapıların ikmal hatlarının kesilmesinin hedeflenebileceğini belirtti.

Bu yöntemle İran'ın füze üretim tesislerinin zamanla işlevsiz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydeden Güçlüer, savaşın kısa sürede sona ermeyeceğini ifade etti.