Olası krizlere karşı milyonlarca insanı ilgilendiren yeni bir acil durum rehberi yayımlandı. İlk 72 saate dikkat çekilen planda kamu yardımları ulaşana kadar vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek şekilde hazırlıklı olmaları önerildi. Peki, ilk 3 gün neden kritik? İşte AB Komisyonunun açıkladığı yeni rehberin ayrıntıları...

Kriz ve acil durumlara karşı hazırlık konusunda dikkat çeken bir adım atıldı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vatandaşların olası krizlerin ilk 72 saatinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmalarını amaçlayan yeni bir rehber yayımladı. Kamu yardımlarının devreye girmesine kadar geçen süreye odaklanan rehberde eğitimden güvenilir bilgi akışına kadar birçok öneri yer aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada Avrupa'nın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığı belirtilerek kıtayı "daha dirençli" hale getirmek amacıyla somut önlemlerin hayata geçirildiği aktarıldı.

İLK 72 SAAT NEDEN KRİTİK?

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda yeni acil durum rehberini açıkladı.

Rehberde krizlerin ardından kamu yardımlarının harekete geçirilmesine kadar geçmesi öngörülen ilk 3 günlük sürece dikkat çekildi.

Bu süre boyunca vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmeleri için hazırlık çalışmalarının yapılması önerildi.

ACİL DURUMLARA HAZIRLIK OKULLARDA BAŞLAYACAK

Yeni rehberde acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi önerildi.

Eğitimcilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması da rehberde yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN KAPSAYICI ÖNLEMLER

Rehberde acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarının engelli bireyleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda krizlere karşı daha kapsayıcı hazırlık önlemlerinin oluşturulması öneriliyor.

KRİZ ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA BİLGİ AKIŞI

Yeni acil durum rehberinde vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşabilmesi de öncelikli konular arasında yer aldı.

Yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara güvenilir bilgi aktarmalarının sağlanması gerektiği belirtildi.

23 EKİM İÇİN YENİ ÖNERİ: AB HAZIRLIKLILIK GÜNÜ

Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak bir öncelik haline getirilmesi amacıyla yeni bir farkındalık günü oluşturulması da önerildi.

Bu kapsamda 2027 yılından itibaren her yıl 23 Ekim'in "AB Hazırlıklılık Günü" olarak belirlenmesi gündeme geldi.