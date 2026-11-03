ABD seçimlerinin gölgesinde Orta Doğu'da tansiyonu zirveye tırmandıracak bir askeri harekât hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesini beklemeden harekete geçilebileceğini aktaran A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Amerikan basınında, New York Times'ta da yer alan ve Amerikan güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ara seçimlerin hemen ardından 4 Kasım günü İran'a yönelik bir saldırı hazırlığından bahsediliyor" sözleriyle sıcak gelişmeyi aktardı.

Sürecin Washington ve Tel Aviv'deki siyasi sıkışmışlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar, "ABD'de muhtemelen Trump seçim sonuçlarını gördükten sonra olağanüstü acil durum yetkilerini kullanarak bu süreci devam ettirecek ve ilk işaret bu hamleyle gelecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet kurma krizine işaret eden yorumcular, "Netanyahu da hükümeti kuramama baskısı altındayken 'tehdit bitmedi, ben buradayken bu tehdidi yok edebilirim' mesajı vermek ve yerini sağlama almak için bu saldırıyı en kısa zamanda başlatmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ VE KEŞM ADASI'NA AMFİBİ BASKIN İDDİASI

Bölgeye yapılan askeri sevkiyatın boyutlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığı belirtilirken, nakliye ve yakıt ikmal uçaklarının İsrail ve Avrupa üslerine yönlendirildiği vurgulandı.

Bölgedeki askeri yığınağın yalnızca klasik hava bombardımanıyla sınırlı kalmayacağını savunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu "Burada asıl sıkıntılı taraf amfibi güçler ve deniz piyadelerinin bulunması. Sınırlı bir operasyonla adalara ya da kıyılara çıkıp İran savunmalarını imha edip geri çekilmek gibi özel kuvvetler operasyonları görebiliriz" sözleriyle sahadaki taktik planı anlattı.