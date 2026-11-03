ABD'de seçim Orta Doğu'da hareketlilik! Çarpıcı iddia: İran kimyasal silah kullanacak
ABD'deki kritik seçimlerin ardından Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyon için düğmeye basabileceği öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddialar ve askeri kaynaklardan yansıyan kulis bilgileri, 4 Kasım tarihini işaret etti. Bölgeye gönderilen amfibi birlikler, Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'na yönelik olası hamleler ile İran'ın nükleer ve enerji altyapısının hedef alınabileceği senaryolar, Orta Doğu'da yeni bir savaş ihtimalini gündeme taşıdı. ABD medyası da İran'ın kimyasal silah kullanacağını öne sürdü.
ABD seçimlerinin gölgesinde Orta Doğu'da tansiyonu zirveye tırmandıracak bir askeri harekât hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesini beklemeden harekete geçilebileceğini aktaran A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Amerikan basınında, New York Times'ta da yer alan ve Amerikan güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ara seçimlerin hemen ardından 4 Kasım günü İran'a yönelik bir saldırı hazırlığından bahsediliyor" sözleriyle sıcak gelişmeyi aktardı.
Sürecin Washington ve Tel Aviv'deki siyasi sıkışmışlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar, "ABD'de muhtemelen Trump seçim sonuçlarını gördükten sonra olağanüstü acil durum yetkilerini kullanarak bu süreci devam ettirecek ve ilk işaret bu hamleyle gelecek" ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümet kurma krizine işaret eden yorumcular, "Netanyahu da hükümeti kuramama baskısı altındayken 'tehdit bitmedi, ben buradayken bu tehdidi yok edebilirim' mesajı vermek ve yerini sağlama almak için bu saldırıyı en kısa zamanda başlatmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.
HÜRMÜZ VE KEŞM ADASI'NA AMFİBİ BASKIN İDDİASI
Bölgeye yapılan askeri sevkiyatın boyutlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığı belirtilirken, nakliye ve yakıt ikmal uçaklarının İsrail ve Avrupa üslerine yönlendirildiği vurgulandı.
Bölgedeki askeri yığınağın yalnızca klasik hava bombardımanıyla sınırlı kalmayacağını savunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu "Burada asıl sıkıntılı taraf amfibi güçler ve deniz piyadelerinin bulunması. Sınırlı bir operasyonla adalara ya da kıyılara çıkıp İran savunmalarını imha edip geri çekilmek gibi özel kuvvetler operasyonları görebiliriz" sözleriyle sahadaki taktik planı anlattı.
Özellikle stratejik konumuyla öne çıkan Keşm Adası'na dikkat çeken Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Keşm Adası'nda henüz vurulmamış bir hava pisti var. Ağır nakliye uçaklarını buraya indirip kaldırdığınız zaman Keşm Adası'nı İran topraklarına karşı adeta bir kale ve askeri mevzi gibi kullanmaya başlarsınız" ifadeleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.
NÜKLEER TESİSLER, KÖPRÜLER VE ENERJİ HATLARI HEDEFTE
Olası bir saldırıda vurulması muhtemel stratejik hedeflerin haritası da çıkarıldı. Hedef listesinin başında nükleer alanların ve lojistik hatların geldiğini belirten Sohtaoğlu, "Öncelikli hedefler nükleer çalışma alanları, füze fırlatma rampaları ve enerji tesisleri olacaktır. Ayrıca İran ordusunun sevkiyat yapmasını engellemek ve kitlemek adına batıdaki köprüler, demiryolları ve viyadükler de hedef listesine eklenecektir" şeklinde konuştu.
Altyapı tesislerinin vurulmasının yaratacağı ağır sonuçlara değinen Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Öncelikli hedefler rafineriler ve elektrik santralleri olacaktır. Açıkta ve savunmasız oldukları için vurulması kolay ancak yapacağı ekonomik ve fiziksel tahribat çok yüksek hedeflerdir" değerlendirmesini yaptı.
"SİBER SALDIRI VE ÇAĞRI CİHAZI TEHLİKESİ SÜRÜYOR"
İsrail'in daha önce bölgede uyguladığı siber ve teknolojik sabotajların İran içinde de tekrarlanabileceğine dair ciddi endişeler dile getirildi.
Bu tür yöntemlerin yeniden devreye sokulabileceğini belirten Mete Sohtaoğlu, "Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarında olduğu gibi, İran içerisinde telsizler, kablosuz iletişim cihazları, televizyonlar veya internet bağlantılı her türlü araç üzerinden İsrail'in geniş çaplı bir siber saldırıyla cihazları patlatma ihtimaline inanıyorum" ifadelerini kullandı.
İRAN'IN MİSİLLEMESİ BÖLGEYİ ATEŞE ATABİLİR
Olası bir operasyona İran'ın vereceği cevabın geçmiş dönemlere kıyasla çok daha sert olabileceği ve çatışmanın Körfez ülkelerine sıçrayabileceği uyarısı yapıldı.
İran'ın hazırlıksız yakalanmayacağını ve vekil güçlerin halen aktif olduğunu vurgulayan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger , "Böyle bir saldırı sonrasında İran'ın misillemesi çok daha şiddetli bir boyuta evrilebilir. Hizbullah ve Husiler üzerinden Babülmendep ve Hürmüz boğazları tamamen kilitlenebilir. ABD açısından bakıldığında, agresif bir saldırıya yönelmek bu coğrafyadaki nüfuzunu kaybetmek ve büyük bir itibar kaybına uğramak anlamına gelecektir" sözleriyle olası bölgesel krizin boyutuna dikkat çekti.