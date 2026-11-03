Mücteba Hamaney'den "Dünyayı yakarım" mesajı! Paylaşımdaki füze rotaları dikkat çekti
Tahran ile Washington arasındaki gerilim giderek tırmanırken İran cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Coğrafi sınır tanımaksızın" ifadesini kullandı. Paylaşıma eklenen füze rotalarını gösteren harita ise dikkat çekti.
Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde açıklamada bulunan Hamaney, "Coğrafi sınır tanımaksızın" mesajı verdi. Bu ifadeyle olası bir çatışmada İran'ın operasyonlarını belirli coğrafi sınırlarla kısıtlamayacağı yönünde bir mesaj verdiği değerlendirildi.
PAYLAŞIMDAKİ FÜZE ROTALARI DİKKAT ÇEKTİ
Hamaney'in paylaşımında yer alan harita görselinde, İran'dan farklı coğrafyalara uzanan füze rotaları gösterildi. Söz konusu görsel, Tahran yönetiminin olası bir çatışmada operasyon alanını genişletebileceği yönünde bir mesaj olarak yorumlandı. Paylaşım, bölgedeki gerilimin boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
15 KASIM'A KADAR KRİTİK ZAMAN PENCERESİ VE UÇAK GEMİSİ ROTASYONU
Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran'a yönelik olası bir askeri harekatın zamanlamasında mevsim koşullarının belirleyici olabileceğini söyledi.
İran'ın güney bölgelerinde sıcaklıkların hala 40-50 derece seviyesinde olduğunu belirten Sohtaoğlu, bu koşulların savaş uçaklarının motor performansından mühimmat ve yakıt kullanımına, kızılötesi sistemlerden görüş mesafesine kadar birçok unsuru etkilediğini ifade etti. Sohtaoğlu, bu nedenle 15 Kasım'a kadar olan yaklaşık 15 günlük sürecin kritik bir zaman penceresi oluşturduğunu vurguladı.
Bölgedeki ABD uçak gemisi hareketliliğine de dikkat çeken Sohtaoğlu, USS Theodore Roosevelt'in 10-12 Kasım tarihlerinde bölgeye ulaşmasının beklendiğini, diğer uçak gemilerinden birinin ise kasım ayında geri dönmesi gerektiğini belirtti. Uçak gemilerinin rotasyon takvimi nedeniyle 15 Kasım'a kadar olan sürecin İran açısından da önem taşıdığını kaydeden Sohtaoğlu, İsrail'in atacağı adımların ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.
"İRAN'I BOMBALAYARAK ELİNİZE NE GEÇECEK?"
İran'a yönelik olası hava saldırılarının sonuçlarını değerlendiren Sohtaoğlu, önceki bombardımanların ardından yeni saldırıların neyi değiştireceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.
İran'ın nükleer tesislerinin, köprülerinin ve otoyollarının hedef alınmasının ülkeyi geri adım atmaya zorlayıp zorlamayacağının belirsiz olduğunu belirten Sohtaoğlu, Tahran yönetiminin mevcut koşullara karşı hazırlıklı olduğunu savundu. Uzman isim, İran'ın askerî yaklaşımında bir doktrin değişikliği yaşandığına da dikkat çekti.
"İRAN SAVAŞIN COĞRAFYASINI YAYAR: MENZİL 8 BİN KİLOMETRE"
İran'daki yönetim yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sohtaoğlu, askerî kanadın etkisinin arttığını ve ülkede bir geçiş sürecinin yaşandığını belirtti. Velayet-i fakih sistemi içerisinde dönüşüm yaşandığını ifade eden Sohtaoğlu, Batı ile müzakere edilmesini savunan pragmatist kanadın siyasi mücadelede öne çıkabileceğini düşündüğünü dile getirdi.
İran'ın ekonomik koşullarına da değinen Sohtaoğlu; fabrikaların yıkılması, maaş ödemelerindeki sorunlar, gösteriler ve grevlerin ülkedeki toplumsal baskıyı artırdığına işaret etti. Benzin fiyatlarının düşük olmasına ve şehir merkezlerinde toplu taşımanın ücretsiz olmasına rağmen ekonomik tablonun ülkenin tüm kesimleri tarafından aynı şekilde hissedilmediğini belirtti.
İran'ın olası yeni saldırılara karşı savaşın coğrafyasını genişletme mesajı verdiğini kaydeden Sohtaoğlu, bu noktada füze menzillerinin önem kazandığını söyledi. İran'ın açıkladığı verilere göre füze menzilinin 8 bin kilometreye ulaştığını aktaran uzman isim, Tahran'ın olası bir çatışmanın sınırlarını genişletebileceğine yönelik mesaj verdiğini değerlendirdi.