Mücteba Hamaney'den "Dünyayı yakarım" mesajı! Paylaşımdaki füze rotaları dikkat çekti

Bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde açıklamada bulunan Hamaney, "Coğrafi sınır tanımaksızın" mesajı verdi. Bu ifadeyle olası bir çatışmada İran'ın operasyonlarını belirli coğrafi sınırlarla kısıtlamayacağı yönünde bir mesaj verdiği değerlendirildi.

PAYLAŞIMDAKİ FÜZE ROTALARI DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney'in paylaşımında yer alan harita görselinde, İran'dan farklı coğrafyalara uzanan füze rotaları gösterildi. Söz konusu görsel, Tahran yönetiminin olası bir çatışmada operasyon alanını genişletebileceği yönünde bir mesaj olarak yorumlandı. Paylaşım, bölgedeki gerilimin boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

15 KASIM'A KADAR KRİTİK ZAMAN PENCERESİ VE UÇAK GEMİSİ ROTASYONU

Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran'a yönelik olası bir askeri harekatın zamanlamasında mevsim koşullarının belirleyici olabileceğini söyledi.

İran'ın güney bölgelerinde sıcaklıkların hala 40-50 derece seviyesinde olduğunu belirten Sohtaoğlu, bu koşulların savaş uçaklarının motor performansından mühimmat ve yakıt kullanımına, kızılötesi sistemlerden görüş mesafesine kadar birçok unsuru etkilediğini ifade etti. Sohtaoğlu, bu nedenle 15 Kasım'a kadar olan yaklaşık 15 günlük sürecin kritik bir zaman penceresi oluşturduğunu vurguladı.

Bölgedeki ABD uçak gemisi hareketliliğine de dikkat çeken Sohtaoğlu, USS Theodore Roosevelt'in 10-12 Kasım tarihlerinde bölgeye ulaşmasının beklendiğini, diğer uçak gemilerinden birinin ise kasım ayında geri dönmesi gerektiğini belirtti. Uçak gemilerinin rotasyon takvimi nedeniyle 15 Kasım'a kadar olan sürecin İran açısından da önem taşıdığını kaydeden Sohtaoğlu, İsrail'in atacağı adımların ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.