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Netanyahu, İran rejiminin devrilmesi için talimat verdiğini açıkladı; ABD ve İsrail’in 3 Kasım sonrası saldırı planları gündeme geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Netanyahu, İran rejiminin devrilmesi için talimat verdiğini açıkladı; ABD ve İsrail’in 3 Kasım sonrası saldırı planları gündeme geldi

Washington Post’un haberine göre Netanyahu, İsrail ordusundaki subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İran rejiminin devrilmesi için İsrail ordusuna, Mossad’a ve güvenlik birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Trump’ın “işi bitirmeye hazır olduğunu” da öne sürdü.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, İran'daki rejimin devrilmesi için İsrail işgal güçlerine, Mossad'a ve güvenlik birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Washington Post'un haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "işi bitirmeye hazır olduğunu" öne sürdü.

New York Times ise ABD ve İsrail'in 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için plan hazırladığını bildirdi.

KATİLDEN AÇIK TALİMAT: İRAN REJİMİ DEVİRİLSİN!

Washington Post'un 22 Ekim tarihli haberine göre Netanyahu, İsrail İşgal Kuvvetleri'nde düzenlenen subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İran'daki rejimin devrilmesi gerektiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 2026’da İsrail’in Mitzpe Ramon kenti yakınlarındaki bir askerî üste düzenlenen subay mezuniyet töreninde. (Foto: REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 2026’da İsrail’in Mitzpe Ramon kenti yakınlarındaki bir askerî üste düzenlenen subay mezuniyet töreninde. (Foto: REUTERS)

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'i hedef alan Netanyahu, Tahran yönetiminin yeniden nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia etti.

Netanyahu, "Bu tehdidi bir kez ve tamamen ortadan kaldırmanın tek yolu İran'daki rejimi devirmek" dedi. İsrail Başbakanı, bunun İsrail ordusuna, dış istihbarat servisi Mossad'a ve güvenlik birimlerine verdiği talimat olduğunu belirtti.

İran yönetimi iktidarda kaldığı sürece İsrail'in "varoluşsal bir tehditle" karşı karşıya olduğunu ileri süren Netanyahu, Tahran'a yönelik sert mesajlarını artırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 2026’da Mitzpe Ramon yakınlarındaki bir askerî üste düzenlenen subay mezuniyet töreninde konuşma yaparken. (Foto: REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 2026’da Mitzpe Ramon yakınlarındaki bir askerî üste düzenlenen subay mezuniyet töreninde konuşma yaparken. (Foto: REUTERS)

"TRUMP İŞİ BİTİRMEYE HAZIR"

Washington Post'un haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce ABD'nin "işi bitirmeye hazır olduğunu" söylediğini öne sürdü. İsrail Başbakanı, Trump'ın bunu İsrail'in desteğiyle gerçekleştirmek istediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump (ortada) ve Başkan Yardımcısı JD Vance (sağda), 4 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşürken. (Foto: AFP)ABD Başkanı Donald Trump (ortada) ve Başkan Yardımcısı JD Vance (sağda), 4 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşürken. (Foto: AFP)

Ancak Trump, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada seçimlerden önce saldırı düzenlemeyeceklerini belirtirken Tahran ile yürütülen görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirmişti.

Washington Post'un aktardığı bu açıklamalar, ABD yönetiminin İran'a yönelik olası yeni saldırılar konusunda seçim takvimini de dikkate aldığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda), 7 Nisan 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile görüşürken. (Foto: EPA)ABD Başkanı Donald Trump (sağda), 7 Nisan 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda) ile görüşürken. (Foto: EPA)

NEW YORK TIMES: 3 KASIM SONRASI İÇİN SALDIRI PLANI

New York Times'ın 21 Ekim'de yayımladığı habere göre ABD ve İsrail orduları, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline karşı ayrıntılı planlar hazırladı.

ABD'li yetkililere ve planlamalar hakkında bilgilendirilen kişilere dayandırılan haberde, iki ülkenin askerî tatbikatlarını artırdığı ve Irak hava sahasında saldırı manevralarını prova eden uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Habere göre muhtemel hedefler arasında İran'ın nükleer tesisleri, füze ve insansız hava aracı cephaneliği ile enerji altyapısı bulunuyor. İran'ın derinlere gömülü nükleer tesislerinden biri olan Pickaxe Mountain da olası hedefler arasında gösterildi.

İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni (solda), mevcut lider Mücteba Hamaney (ortada) ve hayatını kaybeden Ali Hamaney’in (sağda) portrelerinin yer aldığı pankartın önünden geçen yayalar, Tahran, 21 Ekim 2026. (Foto: AFP)İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni (solda), mevcut lider Mücteba Hamaney (ortada) ve hayatını kaybeden Ali Hamaney’in (sağda) portrelerinin yer aldığı pankartın önünden geçen yayalar, Tahran, 21 Ekim 2026. (Foto: AFP)

New York Times'a konuşan bazı yetkililer, yeni bir saldırı dalgasının İran ekonomisine ağır darbe indirerek Tahran yönetimini diplomatik tavizler vermeye zorlayabileceğini öne sürdü.

TRUMP'IN KARARI HENÜZ NET DEĞİL

New York Times'ın haberinde, Trump'ın yeni saldırılara onay verip vermeyeceğinin kesinleşmediği de vurgulandı. ABD Başkanı, daha önce İran'a yönelik kapsamlı saldırı planlarını birkaç kez durdurmuştu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, askerî planlara ilişkin yorum yapmazken İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları mensubunun, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ele geçirdiğini iddia ettiği ABD’ye ait insansız su altı aracına ayağını bastığını gösteren ABD karşıtı afişin önünden geçen İranlılar, Vanak Meydanı, Tahran, 14 Ekim 2026. (Foto: EPA)İran Devrim Muhafızları mensubunun, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ele geçirdiğini iddia ettiği ABD’ye ait insansız su altı aracına ayağını bastığını gösteren ABD karşıtı afişin önünden geçen İranlılar, Vanak Meydanı, Tahran, 14 Ekim 2026. (Foto: EPA)

Dolayısıyla 3 Kasım sonrasına yönelik saldırı hazırlıkları basına yansımış olsa da İran'a kesin olarak saldırı düzenleneceği henüz açıklanmış değil.

HEGSETH İLE NETANYAHU ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Netanyahu, bu hafta İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmişti.

Netanyahu'nun uluslararası sözcüsü Doron Spielman, görüşmede Orta Doğu'daki tehditlere karşı ABD ve İsrail arasındaki saldırı ve savunma iş birliğinin ele alındığını açıkladı. Görüşmenin ayrıntıları ise paylaşılmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı planlarının gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, bölgedeki askerî gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin tartışmaları artırdı.

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