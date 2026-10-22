Washington Post'un aktardığı bu açıklamalar, ABD yönetiminin İran'a yönelik olası yeni saldırılar konusunda seçim takvimini de dikkate aldığını gösteriyor.

Ancak Trump, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada seçimlerden önce saldırı düzenlemeyeceklerini belirtirken Tahran ile yürütülen görüşmeleri "verimli" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump (ortada) ve Başkan Yardımcısı JD Vance (sağda), 4 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşürken. (Foto: AFP)

Habere göre muhtemel hedefler arasında İran'ın nükleer tesisleri, füze ve insansız hava aracı cephaneliği ile enerji altyapısı bulunuyor. İran'ın derinlere gömülü nükleer tesislerinden biri olan Pickaxe Mountain da olası hedefler arasında gösterildi.

ABD'li yetkililere ve planlamalar hakkında bilgilendirilen kişilere dayandırılan haberde, iki ülkenin askerî tatbikatlarını artırdığı ve Irak hava sahasında saldırı manevralarını prova eden uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

New York Times'ın 21 Ekim'de yayımladığı habere göre ABD ve İsrail orduları, 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimaline karşı ayrıntılı planlar hazırladı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, askerî planlara ilişkin yorum yapmazken İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

New York Times'ın haberinde, Trump'ın yeni saldırılara onay verip vermeyeceğinin kesinleşmediği de vurgulandı. ABD Başkanı, daha önce İran'a yönelik kapsamlı saldırı planlarını birkaç kez durdurmuştu.

New York Times'a konuşan bazı yetkililer, yeni bir saldırı dalgasının İran ekonomisine ağır darbe indirerek Tahran yönetimini diplomatik tavizler vermeye zorlayabileceğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları mensubunun, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ele geçirdiğini iddia ettiği ABD’ye ait insansız su altı aracına ayağını bastığını gösteren ABD karşıtı afişin önünden geçen İranlılar, Vanak Meydanı, Tahran, 14 Ekim 2026. (Foto: EPA)

Dolayısıyla 3 Kasım sonrasına yönelik saldırı hazırlıkları basına yansımış olsa da İran'a kesin olarak saldırı düzenleneceği henüz açıklanmış değil.

HEGSETH İLE NETANYAHU ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Netanyahu, bu hafta İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile de bir araya gelmişti.

Netanyahu'nun uluslararası sözcüsü Doron Spielman, görüşmede Orta Doğu'daki tehditlere karşı ABD ve İsrail arasındaki saldırı ve savunma iş birliğinin ele alındığını açıkladı. Görüşmenin ayrıntıları ise paylaşılmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı planlarının gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, bölgedeki askerî gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin tartışmaları artırdı.