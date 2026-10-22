Netanyahu, İran rejiminin devrilmesi için talimat verdiğini açıkladı; ABD ve İsrail’in 3 Kasım sonrası saldırı planları gündeme geldi
Washington Post’un haberine göre Netanyahu, İsrail ordusundaki subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İran rejiminin devrilmesi için İsrail ordusuna, Mossad’a ve güvenlik birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Trump’ın “işi bitirmeye hazır olduğunu” da öne sürdü.
İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, İran'daki rejimin devrilmesi için İsrail işgal güçlerine, Mossad'a ve güvenlik birimlerine talimat verdiğini açıkladı. Washington Post'un haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "işi bitirmeye hazır olduğunu" öne sürdü.
New York Times ise ABD ve İsrail'in 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için plan hazırladığını bildirdi.
KATİLDEN AÇIK TALİMAT: İRAN REJİMİ DEVİRİLSİN!
Washington Post'un 22 Ekim tarihli haberine göre Netanyahu, İsrail İşgal Kuvvetleri'nde düzenlenen subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İran'daki rejimin devrilmesi gerektiğini savundu.
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'i hedef alan Netanyahu, Tahran yönetiminin yeniden nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia etti.
Netanyahu, "Bu tehdidi bir kez ve tamamen ortadan kaldırmanın tek yolu İran'daki rejimi devirmek" dedi. İsrail Başbakanı, bunun İsrail ordusuna, dış istihbarat servisi Mossad'a ve güvenlik birimlerine verdiği talimat olduğunu belirtti.
İran yönetimi iktidarda kaldığı sürece İsrail'in "varoluşsal bir tehditle" karşı karşıya olduğunu ileri süren Netanyahu, Tahran'a yönelik sert mesajlarını artırdı.
"TRUMP İŞİ BİTİRMEYE HAZIR"
Washington Post'un haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önce ABD'nin "işi bitirmeye hazır olduğunu" söylediğini öne sürdü. İsrail Başbakanı, Trump'ın bunu İsrail'in desteğiyle gerçekleştirmek istediğini iddia etti.