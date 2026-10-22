ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde perşembe günü 7,0 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini ve geniş çaplı hasar oluşabileceğini bildirdi.

Pekin yönetiminin resmî olarak Şizang Özerk Bölgesi adını kullandığı bölgede meydana gelen deprem, yerel saatle 22.33'te (TSİ 17.33) kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği, bölgenin kuzeyindeki Nagqu kentine yaklaşık 183 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

USGS, deprem kaynaklı can kayıpları açısından sarı alarm yayımlayarak bazı can kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ekonomik kayıplar için ise turuncu alarm veren kurum, önemli ölçüde hasar meydana gelmesinin ve etkilerin geniş bir alana yayılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Kurumun açıklamasında, tahmini ekonomik kayıpların Çin'in gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1'inden az olduğu belirtilerek, bu alarm seviyesindeki geçmiş depremlerin bölgesel veya ulusal düzeyde müdahale gerektirdiği ifade edildi.

Depremin ardından henüz can kaybı veya hasara ilişkin bir bildirim yapılmadı.

USGS, bölge halkının genellikle deprem sarsıntılarına karşı dayanıksız yapılarda yaşadığına dikkati çekti.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BÜYÜK FELAKET YAŞANMIŞTI

Bölge, ağustos ayında Nepal'deki Langtang Lirung Dağı'nda meydana gelen buz ve kaya çığının tetiklediği yıkıcı ani sellerden etkilenmişti.

Felakette Nepal'in her iki tarafında toplam yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi kaybolmuştu.

Çin tarafında ise can kaybı 43 olarak açıklanmış, Tibet'teki 261 yabancı uyruklu kişi de dahil olmak üzere 519 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.