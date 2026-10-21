Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Witkoff, özel uçağıyla Norveç'in başkenti Oslo'dan St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na iniş yaptı. ABD'li temsilciyi, Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimlerde gözler Rusya 'nın St. Petersburg kentine çevrildi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Moskova yönetimiyle görüşmek ve güncellenen barış teklifini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunmak üzere Rusya'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı’nın özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, 21 Ekim 2026’da Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı’na gelen ABD’li özel temsilci Steve Witkoff’u karşıladı. (Foto: REUTERS)

Witkoff ile Putin arasında yapılması beklenen görüşmede, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenmiş teklifin ele alınması öngörülüyor.

PUTİN'E YENİ BARIŞ PLANI: MASADA NELER VAR?

Axios'a konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Witkoff'un Putin'e yeni barış teklifini sunacağını belirtti. Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'in de görüşmeye çevrim içi katılacağını aktardı.

Washington yönetimi, yeni teklifin doğrudan üçlü görüşmelerin ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelerin önünü açmasını umuyor. Ancak teklifin tüm maddeleri ve Rusya'nın plana vereceği yanıt henüz açıklanmadı.

ABD'li yetkili, yeni girişimin savaşı sona erdirmeye yönelik bir "çerçeve anlaşma" oluşturulmasına odaklandığını belirtti. Bu kapsamda, Ukrayna'nın sunduğu yeni fikir ve önerilerin ayrıntılı şekilde ele alındığı, sonraki adımlara ilişkin çalışma düzeyindeki görüşmelerde güçlü bir uzlaşıya ulaşıldığı ifade edildi.

ZELENSKİY VE AVRUPA İLE KRİTİK TEMAS

Witkoff'un Putin'le görüşmesinden önce yürüttüğü diplomatik temasların adresi Norveç'in başkenti Oslo oldu. ABD'li temsilci, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinin temsilcileri de yer aldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da Zelenskiy ile yapılan toplantıya katılırken, Jared Kushner görüşmeye çevrim içi bağlandı.

ABD'li yetkiliye göre Ukrayna tarafı, müzakerelerde ayrıntılı biçimde değerlendirilen yeni fikir ve öneriler sundu. Görüşmelerde sonraki adımlar konusunda kaydedilen uzlaşının, yeni diplomatik sürecin ilerlemesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E MESAJ: "ARTIK ANLAŞMA ZAMANI"

Trump ise Ukrayna savaşına ilişkin açıklamasında, Zelenskiy'nin artık Rusya ile anlaşma yapma zamanının geldiğini savundu. ABD Başkanı, Washington'ın Ukrayna'ya büyük miktarda kaynak ayırdığını belirterek Avrupa'nın da savaştan kaynaklanan mali yükten yorulduğunu ileri sürdü.

Trump'ın açıklamaları, Washington yönetiminin savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm arayışını hızlandırma isteğini ortaya koydu. Ancak yeni teklifin Moskova ve Kiev tarafından nasıl karşılanacağı ve tarafların olası bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacağı belirsizliğini koruyor.

GÖZLER PUTİN'İN VERECEĞİ YANITTA

Witkoff'un St. Petersburg'da Putin'e sunması beklenen güncellenmiş teklif, Ukrayna savaşının geleceği açısından kritik bir diplomatik temas olarak öne çıkıyor. Washington, yeni planın üçlü ve çok taraflı müzakerelere zemin hazırlamasını hedefliyor.

Bundan sonraki sürecin seyrini ise Moskova'nın teklife yaklaşımı, Kiev'in önerilerinin müzakere masasına nasıl yansıyacağı ve Avrupa'nın çözüm sürecindeki rolü belirleyecek. Şimdilik açıklananlar, yeni bir barış anlaşmasına varıldığını değil, taraflar arasında diplomatik temasların sürdüğünü gösteriyor.