Trump’tan Zelenskiy’ye sert sözler: “Ukrayna’nın yeni bir Cumhurbaşkanı seçmesinin zamanı geldi”

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşı defalarca sona erdirebileceğini ancak bunu tercih etmediğini öne sürdü. Trump, Zelenskiy’nin görevini bırakması gerektiğini savunarak, “Bence Ukrayna’nın yeni bir Cumhurbaşkanı seçmesinin zamanı geldi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi hedef aldı. Zelenskiy'nin savaşı sona erdirme fırsatlarını değerlendirmediğini ileri süren Trump, Ukrayna'nın yeni bir cumhurbaşkanı seçmesi gerektiğini söyledi.

Trump, açıklamasında Zelenskiy'nin savaşı defalarca bitirebileceğini ancak bunu yapmamayı seçtiğini belirterek, "Bence Ukrayna'nın yeni bir Cumhurbaşkanı seçmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"Petrol rafinelerini vurma" dedik

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere de değinen Trump, Zelenskiy'ye Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

Trump, "Biz, 'Rusya'ya ne yapmak istiyorsan yapabilirsin ama petrol rafinelerini vurma' dedik" ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYA VE BİZİM ÇİFTÇİLERİMİZE SORUN ÇIKARMAK İSTİYOR"

Zelenskiy'nin politikalarını eleştirmeyi sürdüren Trump, Ukrayna liderinin uluslararası alanda ve ABD'de sorunlara yol açtığını öne sürdü.

Trump, "Zelenskiy dünyaya ve bizim çiftçilerimize sorun çıkarmak istiyor. Buna son verse iyi eder" dedi.

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