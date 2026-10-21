AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması’nı onaylamasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, kararın Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması açısından önemli olduğunu belirterek, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz” dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı onaylamasının, Türkiye'nin tarihi ve hukuki haklılığının tescili olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın iki ülkenin haklarının korunması bakımından sağlam hukuki temellere dayandığını vurgulayan Çelik, sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanların ve dayatmacı yaklaşımların Türkiye açısından geçersiz olduğunu belirtti.

"MAVİ VATAN'DAKİ HAKLARIMIZI GÜÇLÜ BİÇİMDE SAVUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmayı sürdüreceğini kaydeden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mavi Vatan'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız."

Çelik, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın haklarını hedef alan girişimlerin sonuç alamayacağını belirterek, bölgenin geleceğinin dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ ANLAŞMAYI ONAYLADI

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'nı 20 Ekim'de onayladı. Meclis ayrıca 2020'de Türkiye'ye yönelik siyasi boykot kararını geri çekti.

Söz konusu mutabakat, Türkiye ile Libya arasındaki Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını kapsıyor. Anlaşma, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüş ayrılıklarının da merkezinde yer alıyor.

Yunanistan anlaşmaya itiraz ederken, Avrupa Birliği yönetimi de mutabakatın üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukukuyla bağdaşmadığı yönündeki değerlendirmesini yineledi. Türkiye ise anlaşmayı Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunması açısından önemli bir hukuki dayanak olarak görüyor.