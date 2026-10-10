ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova'nın ABD ve küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Trump, anlaşma için Putin'e teşekkür ederek Rusya'dan gelecek yakıtın fiyatların düşmesine yardımcı olacağını savundu.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelin temin edilmesinin önemli olduğunu belirterek, anlaşmanın enerji piyasalarına katkı sağlayacağını öne sürdü.

Trump'ın açıklamasına göre Rusya, Amerikan ve küresel pazarlara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt gönderecek. Kasım ayında 500 bin ton daha, sonraki aşamada ise 1 milyon ton dizel tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Trump, Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha yakıt teslim edilebileceğini de söyledi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin veren genel lisansı yayımladı.