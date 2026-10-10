Axios'a göre Trump, Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine saldırıları durdurma taleplerini görmezden gelmesi üzerine Putin'le yakıt anlaşması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklaması, Washington-Kiev hattında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesine tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu adımı “açık bir zayıflık göstergesi” olarak nitelendirdi. Trump’ın eleştirilere verdiği tek kelimelik yanıt ise dikkat çekti. Axios’un gündeme getirdiği enerji fiyatları ve Rus rafinerilerine yönelik saldırılar başlığı da tartışmanın ekonomik ve stratejik boyutunu ortaya koydu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova'nın ABD ve küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Trump, anlaşma için Putin'e teşekkür ederek Rusya'dan gelecek yakıtın fiyatların düşmesine yardımcı olacağını savundu.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Trump, dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelin temin edilmesinin önemli olduğunu belirterek, anlaşmanın enerji piyasalarına katkı sağlayacağını öne sürdü.
Trump'ın açıklamasına göre Rusya, Amerikan ve küresel pazarlara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt gönderecek. Kasım ayında 500 bin ton daha, sonraki aşamada ise 1 milyon ton dizel tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Trump, Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha yakıt teslim edilebileceğini de söyledi.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin veren genel lisansı yayımladı.
ZELENSKİY'DEN WASHINGTON'A TEPKİ: "AÇIK BİR ZAYIFLIK GÖSTERGESİ"
Trump'ın Moskova ile enerji anlaşmasını duyurması, Ukrayna cephesinde sert tepkiyle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların somut bir gerilimi azaltma anlaşması olmadan hafifletilmesinin Moskova'nın elini güçlendireceğini savundu.
Zelenskiy, "Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir" dedi.
Bu adımın Rusya'nın savaşı daha uzun süre sürdürmesine, daha fazla insanın hayatını kaybetmesine ve uluslararası baskıyı daha az ciddiye almasına yol açabileceğini belirten Zelenskiy, yaptırımların gevşetilmesinin barış getirmeyeceğini ileri sürdü.
Ukrayna lideri, Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin verilmesini de eleştirerek, "Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının azaltılmasının ancak karşılıklı adımlar ve gerçek bir gerilim düşüşüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
TRUMP, ZELENSKİY'NİN ELEŞTİRİSİNE TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ
Gazeteciler, Trump'a Zelenskiy'nin Rusya ile yapılan enerji anlaşmasına yönelik eleştirilerini sordu. ABD Başkanı, Ukrayna'nın ABD ile güçlü bir ortak olduğunu söylemekle yetindi.
Zelenskiy'nin açıklamaları hakkındaki görüşü sorulduğunda ise Trump'ın yanıtı yalnızca tek kelime oldu: "Tamam."
Trump'ın bu kısa yanıtı, iki lider arasındaki yaklaşım farkını yeniden gündeme taşıdı. Washington yönetimi enerji tedariki ve fiyatlar üzerinden anlaşmanın ekonomik faydalarını öne çıkarırken Kiev, Moskova üzerindeki baskının azaltılmasının savaşın uzamasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.