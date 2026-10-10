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Axios'a göre Trump, Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine saldırıları durdurma taleplerini görmezden gelmesi üzerine Putin'le yakıt anlaşması yaptı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Axios'a göre Trump, Zelenskiy'nin Rus rafinerilerine saldırıları durdurma taleplerini görmezden gelmesi üzerine Putin'le yakıt anlaşması yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklaması, Washington-Kiev hattında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesine tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu adımı “açık bir zayıflık göstergesi” olarak nitelendirdi. Trump’ın eleştirilere verdiği tek kelimelik yanıt ise dikkat çekti. Axios’un gündeme getirdiği enerji fiyatları ve Rus rafinerilerine yönelik saldırılar başlığı da tartışmanın ekonomik ve stratejik boyutunu ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova'nın ABD ve küresel pazarlara dizel yakıt tedarik edeceğini duyurdu. Trump, anlaşma için Putin'e teşekkür ederek Rusya'dan gelecek yakıtın fiyatların düşmesine yardımcı olacağını savundu.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelin temin edilmesinin önemli olduğunu belirterek, anlaşmanın enerji piyasalarına katkı sağlayacağını öne sürdü.

Trump'ın açıklamasına göre Rusya, Amerikan ve küresel pazarlara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde dizel yakıt gönderecek. Kasım ayında 500 bin ton daha, sonraki aşamada ise 1 milyon ton dizel tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Trump, Rus rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton daha yakıt teslim edilebileceğini de söyledi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin veren genel lisansı yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Temmuz 2023’te Kiev’de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile yaptığı görüşmede konuşuyor. (Foto: REUTERS)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Temmuz 2023’te Kiev’de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile yaptığı görüşmede konuşuyor. (Foto: REUTERS)

ZELENSKİY'DEN WASHINGTON'A TEPKİ: "AÇIK BİR ZAYIFLIK GÖSTERGESİ"

Trump'ın Moskova ile enerji anlaşmasını duyurması, Ukrayna cephesinde sert tepkiyle karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların somut bir gerilimi azaltma anlaşması olmadan hafifletilmesinin Moskova'nın elini güçlendireceğini savundu.

Zelenskiy, "Rusya ile gerilimin açık ve kalıcı biçimde azaltılmasını öngören bir anlaşma olmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi, açık bir zayıflık göstergesidir" dedi.

Bu adımın Rusya'nın savaşı daha uzun süre sürdürmesine, daha fazla insanın hayatını kaybetmesine ve uluslararası baskıyı daha az ciddiye almasına yol açabileceğini belirten Zelenskiy, yaptırımların gevşetilmesinin barış getirmeyeceğini ileri sürdü.

Ukrayna lideri, Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin verilmesini de eleştirerek, "Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermek, sona erdirilmesi gereken bir savaşa yatırım yapmak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüyor. (Foto: REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüyor. (Foto: REUTERS)

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının azaltılmasının ancak karşılıklı adımlar ve gerçek bir gerilim düşüşüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP, ZELENSKİY'NİN ELEŞTİRİSİNE TEK KELİMEYLE YANIT VERDİ

Gazeteciler, Trump'a Zelenskiy'nin Rusya ile yapılan enerji anlaşmasına yönelik eleştirilerini sordu. ABD Başkanı, Ukrayna'nın ABD ile güçlü bir ortak olduğunu söylemekle yetindi.

Zelenskiy'nin açıklamaları hakkındaki görüşü sorulduğunda ise Trump'ın yanıtı yalnızca tek kelime oldu: "Tamam."

Trump'ın bu kısa yanıtı, iki lider arasındaki yaklaşım farkını yeniden gündeme taşıdı. Washington yönetimi enerji tedariki ve fiyatlar üzerinden anlaşmanın ekonomik faydalarını öne çıkarırken Kiev, Moskova üzerindeki baskının azaltılmasının savaşın uzamasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüyor. (Foto: REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2025’te Washington’daki Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüyor. (Foto: REUTERS)

AXIOS'UN GÜNDEME GETİRDİĞİ GERİLİM: ENERJİ FİYATLARI MI, RUSYA'YA BASKI MI?

Axios'un gündeme getirdiği değerlendirmelerde, yükselen dizel fiyatlarının Trump yönetiminin Rusya politikası üzerindeki etkisi öne çıkıyor. Bu çerçevede Trump'ın Zelenskiy'e Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptığı aktarılıyor.

Ukrayna ise Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını, Moskova'nın savaş kapasitesini sınırlamaya yönelik mücadelesinin bir parçası olarak görüyor. Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın Rusya'nın petrol işleme kapasitesine ciddi zarar verdiğini belirtmiş ve ülkesinin güvenliğinin enerji fiyatlarından daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

Bu tablo, savaşın yalnızca cephede değil, enerji piyasaları ve yaptırımlar üzerinden de sürdüğünü gösteriyor. ABD açısından yakıt arzı ve fiyatların düşürülmesi öncelik kazanırken Ukrayna, Rusya'nın gelir kaynaklarının korunmasının Moskova'nın savaş gücünü artırabileceği görüşünde.

KREMLİN'DEN PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Kremlin, 9 Ekim gecesi gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtilen Putin-Trump telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamaya göre liderler küresel enerji piyasalarını, Ukrayna'daki savaşın çözüm yollarını, İran'daki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı.

Putin, Rusya'nın ABD ve dünya piyasalarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu belirterek bunun küresel ekonomiye olumlu yansıyacağını savundu. İki liderin doğrudan temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı da aktarıldı.

Bir yaya, 8 Ekim 2026’da Moskova’nın merkezinde, arka planda Kremlin görülürken akıllı telefonuna bakıyor. (Foto: AFP)Bir yaya, 8 Ekim 2026’da Moskova’nın merkezinde, arka planda Kremlin görülürken akıllı telefonuna bakıyor. (Foto: AFP)

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ise görüşmenin dostane ve yoğun bir atmosferde geçtiğini söyledi. Uşakov, iki liderin konuşmayı bitirmek istemediğini belirterek, "İki lider de telefonu kapatan ilk kişi olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı" dedi.

Kremlin'in açıklaması, enerji tedarikinin yanı sıra Ukrayna'daki savaş ve ABD-Rusya ilişkilerinin de görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını ortaya koydu.

ZELENSKİY'DEN SON MESAJ: "PUTİN'E VERİLEN HEDİYELER BARIŞ GETİRMEZ"

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesinin barış sürecine katkı sağlamayacağını savunarak Batılı ülkelere Moskova üzerindeki baskıyı azaltmama çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri, "Putin'e verilen hediyeler, barış getirmeyeceği gibi m

edeni dünyaya da hiçbir fayda sağlamayacaktır" ifadelerini kullandı. Rusya'nın dizel yakıt satışından elde edeceği gelirin savaşın sürdürülmesine katkıda bulunabileceğini öne süren Zelenskiy, kalıcı bir çözüm için karşılıklı ve somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Trump'ın Putin'le enerji anlaşmasını duyurması ve Zelenskiy'nin buna sert tepki göstermesi, Washington ile Kiev arasında savaşın nasıl sona erdirileceği ve Rusya'ya yönelik baskının nasıl sürdürüleceği konusundaki görüş ayrılıklarını yeniden görünür hale getirdi.

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#Vladimir Putin #Donald Trump
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