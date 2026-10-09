Dünya genelinde tırmanan enerji krizine ilişkin ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, yükselen yakıt fiyatlarını frenlemek amacıyla Rusya’nın küresel pazara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Küresel ölçekte rafineri kapasitelerindeki yetersizlik nedeniyle yükselişe geçen yakıt fiyatları üzerine diplomatik temaslar yürütüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile görüşmesini "çok yapıcı" olarak nitelendirdi. Trump, rafineri kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle artan yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel pazara dizel yakıt tedarik etmeyi kabul ettiğini söyledi.

SEVKİYAT TAKVİMİ AÇIKLANDI: MİLYONLARCA TON DİZEL YAKIT TEDARİK EDİLECEK

Anlaşmanın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya derhâl 300 bin ton dizel yakıt tedarik edecek. Bunu kasım ayında 500 bin ton ve hemen ardından 1 milyon ton daha takip edecek." ifadelerini kullandı.

Küresel piyasaları rahatlatması beklenen sevkiyat planının, dünya genelindeki akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.