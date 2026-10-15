Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Financial Times'a (FT) verdiği özel röportajda hem ABD Başkanı Donald Trump yönetimine hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Washington'ın Rusya ile ticari anlaşmalar yapma isteğini sert sözlerle eleştiren Zelenskiy, ABD'nin istihbarat paylaşımını kesmesini ve Starlink uydu internet hizmetini zayıflatmasını "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacağını duyuran Zelenskiy, "Engel kalktı. Bu iş bitti." ifadelerini kullandı.
Rusya ile savaşın sürdüğü bir dönemde Washington ile Kiev arasındaki gerilim yeniden tırmanırken Zelenskiy, FT'ye verdiği röportajda ABD'nin politikalarını, Trump'ın Putin'e yaklaşımını ve Ukrayna'nın askeri stratejisini değerlendirdi. Ukrayna lideri, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesine rağmen Kiev'den saldırılarını durdurmasının istenmesine tepki gösterdi.
ZELENSKİY'DEN RUS RAFİNERİLERİNE YENİ SALDIRI MESAJI: "BU İŞ BİTTİ!"
Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacağını açıkladı. Ukrayna lideri, Washington'ın baskısıyla enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verdiklerini ancak bu kısıtlamanın artık sona erdiğini belirtti.
FT'ye konuşan Zelenskiy, "(Rafinerilere yönelik saldırılar konusundaki) engel kalktı. Bu iş bitti." dedi.
Ukrayna lideri, ABD'nin talebine uyarak Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları üç gün boyunca durdurduklarını, buna karşılık Moskova'nın Ukrayna'nın enerji tesislerini bombalamayı sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy, Rus saldırılarında yalnızca son bir haftada 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Washington'ın Ukrayna'dan Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istemesinin arkasında ise ABD'deki yakıt fiyatlarını düşürme hedefi bulunuyor. FT'nin haberine göre ABD yönetimi, saldırılara ara verilmesini ve Rusya'dan yüz binlerce ton dizel yakıt satın alınmasını öngören anlaşmayı bu amaç açısından önemli görüyor.
Zelenskiy ise saldırıları durdurmanın ABD ile Rusya arasında yeni ticari anlaşmaların önünü açabileceği ve Moskova'nın savaş kapasitesini finanse etmesine katkı sağlayabileceği uyarısında bulundu.
"İSTİHBARATI KESERİZ" TEHDİDİ! ZELENSKİY: BU BİR HATA DEĞİLDİ
Zelenskiy'nin röportajdaki en dikkat çekici açıklamalarından biri, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmasıyla ilgili oldu.
Ukrayna liderine göre, Ukraynalı askeri yetkililere ABD'li muhatapları tarafından, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat paylaşımının kesileceği söylendi.
Zelenskiy, "Enerji saldırılarını durdurmazsanız istihbaratı keseceğiz." ifadesinin kendilerine iletildiğini aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı, istihbarat paylaşımındaki kesintinin daha sonra Kiev'e teknik bir aksaklık olarak sunulduğunu söyledi. Ancak Zelenskiy, yaşananların teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklamasını kabul etmedi.
Zelenskiy, "Bu teknik bir sorun değildi, bu bir iradeydi." dedi.
Ukrayna liderinin bu sözleri, Washington'ın Kiev'e yönelik askeri desteğinin siyasi koşullara bağlandığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bununla birlikte, ABD yönetimi istihbarat paylaşımının kesildiği iddiasını reddediyor.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce Washington'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu kabul etmemişti.