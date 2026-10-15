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Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Financial Times'a (FT) verdiği özel röportajda hem ABD Başkanı Donald Trump yönetimine hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Washington'ın Rusya ile ticari anlaşmalar yapma isteğini sert sözlerle eleştiren Zelenskiy, ABD'nin istihbarat paylaşımını kesmesini ve Starlink uydu internet hizmetini zayıflatmasını "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacağını duyuran Zelenskiy, "Engel kalktı. Bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 1

Rusya ile savaşın sürdüğü bir dönemde Washington ile Kiev arasındaki gerilim yeniden tırmanırken Zelenskiy, FT'ye verdiği röportajda ABD'nin politikalarını, Trump'ın Putin'e yaklaşımını ve Ukrayna'nın askeri stratejisini değerlendirdi. Ukrayna lideri, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesine rağmen Kiev'den saldırılarını durdurmasının istenmesine tepki gösterdi.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 2

ZELENSKİY'DEN RUS RAFİNERİLERİNE YENİ SALDIRI MESAJI: "BU İŞ BİTTİ!"

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacağını açıkladı. Ukrayna lideri, Washington'ın baskısıyla enerji tesislerine yönelik saldırılara ara verdiklerini ancak bu kısıtlamanın artık sona erdiğini belirtti.

FT'ye konuşan Zelenskiy, "(Rafinerilere yönelik saldırılar konusundaki) engel kalktı. Bu iş bitti." dedi.

Ukrayna lideri, ABD'nin talebine uyarak Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları üç gün boyunca durdurduklarını, buna karşılık Moskova'nın Ukrayna'nın enerji tesislerini bombalamayı sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy, Rus saldırılarında yalnızca son bir haftada 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 3

Washington'ın Ukrayna'dan Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istemesinin arkasında ise ABD'deki yakıt fiyatlarını düşürme hedefi bulunuyor. FT'nin haberine göre ABD yönetimi, saldırılara ara verilmesini ve Rusya'dan yüz binlerce ton dizel yakıt satın alınmasını öngören anlaşmayı bu amaç açısından önemli görüyor.

Zelenskiy ise saldırıları durdurmanın ABD ile Rusya arasında yeni ticari anlaşmaların önünü açabileceği ve Moskova'nın savaş kapasitesini finanse etmesine katkı sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 4

"İSTİHBARATI KESERİZ" TEHDİDİ! ZELENSKİY: BU BİR HATA DEĞİLDİ

Zelenskiy'nin röportajdaki en dikkat çekici açıklamalarından biri, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmasıyla ilgili oldu.

Ukrayna liderine göre, Ukraynalı askeri yetkililere ABD'li muhatapları tarafından, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmaması halinde istihbarat paylaşımının kesileceği söylendi.

Zelenskiy, "Enerji saldırılarını durdurmazsanız istihbaratı keseceğiz." ifadesinin kendilerine iletildiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, istihbarat paylaşımındaki kesintinin daha sonra Kiev'e teknik bir aksaklık olarak sunulduğunu söyledi. Ancak Zelenskiy, yaşananların teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklamasını kabul etmedi.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 5

Zelenskiy, "Bu teknik bir sorun değildi, bu bir iradeydi." dedi.

Ukrayna liderinin bu sözleri, Washington'ın Kiev'e yönelik askeri desteğinin siyasi koşullara bağlandığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bununla birlikte, ABD yönetimi istihbarat paylaşımının kesildiği iddiasını reddediyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Washington'ın Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu kabul etmemişti.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 6

STARLINK KRİZİ! ZELENSKİY, MUSK'IN SİSTEMİNİ DE HEDEF ALDI

Zelenskiy, ABD'nin istihbarat paylaşımındaki tutumunun yanı sıra Elon Musk'ın uydu iletişim hizmeti Starlink'in Ukrayna genelinde yavaşlatılmasını da eleştirdi.

Ukrayna liderine göre Starlink hizmetindeki kısıtlamalar, cephedeki operasyonları ve Rus askeri hedeflerine yönelik orta menzilli saldırıları zorlaştırdı. Ayrıca Ukrayna güçlerinin, yaklaşan balistik füzelere ilişkin ABD'nin erken uyarı bildirimlerinden mahrum kaldığını söyledi.

Musk ise çarşamba günü X hesabından yaptığı açıklamada, Starlink teknolojisi üzerine kurulu askeri sınıf uydu ağı Starshield sistemlerinin ABD hükümetine ait olduğunu ve onun tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 7

Musk, sistemin hızına veya kullanımına ilişkin kısıtlamalara ABD ordusunun ve nihayetinde ABD Başkanı'nın karar verdiğini ifade etti.

Zelenskiy, daha fazla hava savunma sistemi talep ettikleri sırada Starlink hizmetinin zayıflatılmasının kendileri açısından tehlikeli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, ABD'nin istihbarat paylaşımını kesmesi ve Starlink hizmetindeki kesintilerin Rusya'ya karşı mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, "Bir çıkış yolu bulacağız... ancak Putin'e yeniden güç veya savaşma iradesi kazandırmamak daha iyi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 8

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ: "OTOKRATLARA HAYRANLIK DUYUYOR"

Zelenskiy, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaklaşımını da eleştirdi. Ukrayna lideri, ABD Başkanı'nın otokratlara ve aşırı zengin kişilere karşı içgüdüsel bir yakınlık duyduğunu öne sürdü.

Trump'ın bu tür liderlere duyduğu saygıyı açıkça dile getirdiğini belirten Zelenskiy, uzun yıllar iktidarda kalabilen liderlerin Trump tarafından güçlü görüldüğünü söyledi.

Zelenskiy, "O (Trump), bu tür insanları sevdiğini ve onlara saygı duyduğunu açıkça ve yüksek sesle dile getiriyor. Çünkü onun için 20, 30, 40 yıl boyunca lider olabilen insanlar, çok güçlü olabilecekleri anlamına geliyor." dedi.

Ukrayna lideri, Washington'ın Moskova ile ticari ilişkileri geliştirme isteğinin de kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Özellikle savaş devam ederken ABD ile Rusya arasında enerji alanında anlaşmalar yapılması ihtimalini eleştirdi.

Zelenskiy, "Bir sonraki anlaşma ne zaman yapılacak sorusu gündeme gelecek. Belki gaz olur. Kesinlikle gaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Zelenskiy, Washington'ın enerji projelerine ilgi duyduğunu, ancak Avrupa'da savaş sürerken bu projelerin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 9

"HİÇBİR İLİŞKİYİ BİZ BOZMADIK"

Zelenskiy, Beyaz Saray ile yaşanan gerilimin sorumluluğunun Ukrayna'ya yüklenmesine de karşı çıktı.

ABD ile ilişkileri düzeltmenin kendi sorumluluğunda olup olmadığı sorulan Ukrayna lideri, "Hiçbir ilişkiyi biz bozmadık." yanıtını verdi.

Trump'ın hafta sonu Zelenskiy'nin istifa etmesi yönündeki çağrısına da değinen Ukrayna lideri, bu tür açıklamaların Putin'in işine yaradığını savundu.

Zelenskiy, söz konusu söylemin Amerikalıların da hoşuna gitmeyeceğini belirterek, "Benim için önemli değil. Önemli olan... Putin'in hiçbir baskı hissetmemesi. Baskı hissetmediğinde saldırıyor çünkü bundan muazzam bir haz alıyor." dedi.

Ukrayna lideri, ABD ile Avrupa ya da ABD ile Ukrayna arasındaki ayrışmanın Putin'in kendi ülkesindeki desteğini pekiştirmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Zelenskiy, "Avrupa ile ABD arasındaki ya da Ukrayna ile ABD arasındaki bölünme, Putin'in kendi ulusunu birleştirmesine yardımcı oluyor. Kendini başarılı hissetmesini sağlıyor. Kaybetmediğini, üstün geldiğini düşünmesine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 10

ZELENSKİY'DEN ABD'YE PATRIOT ŞARTI

Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasının Washington ile ilişkileri düzeltip düzeltemeyeceği sorulan Zelenskiy, bunun ancak karşılığında daha fazla ABD yapımı Patriot hava savunma füzesi verilmesi durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, daha fazla Patriot önleme füzesi talebini kabul edilebilir en düşük şart olarak nitelendirdi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde Kiev'in tek taraflı olarak enerji saldırılarını durdurmasının ülkesini daha savunmasız bırakabileceğine işaret etti.

ABD'nin istihbarat desteği ve Starlink hizmetindeki kısıtlamaların Ukrayna'nın savunma kapasitesini etkilediğini belirten Zelenskiy, Washington'ın askeri desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Zelenskiy, ABD olmadan Rusya'ya karşı savaşmanın "çok zor" olacağını kabul etti. Avrupa'nın ise gerçekten birleşmesi halinde daha güçlü olabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 11

"RUSYA HEPİMİZLE SAVAŞABİLİR AMA YALNIZCA BİRLİKTE DEĞİLSEK"

Zelenskiy, İngiltere ile ilişkilerin yanı sıra Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin önemine de dikkat çekti.

Ukrayna lideri, ülkesinin ABD ile "dürüst" ve "stratejik" bir ortaklık yürütmesinin Rusya'ya karşı mücadelede hayati önemde olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Rusya hepimizle savaşabilir... ancak yalnızca birlikte olmadığımız zaman." dedi.

Avrupa'da önümüzdeki 12 ay içinde yapılacak seçimlerin Ukrayna açısından yeni zorluklar doğurabileceğini söyleyen Zelenskiy, Rusya yanlısı partilerin güç kazanması ihtimaline dikkat çekti.

Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen'in Ukrayna'ya finansman sağlamayı durdurma vaadi sorulan Zelenskiy, Fransa'nın Ukrayna'daki savaş alanında edinilen deneyimden önemli ölçüde yararlanabileceğini savundu. Bu deneyimin Fransız savunma sanayisi için de önemli olduğunu belirterek, "Bu bir kazan-kazan durumu." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 12

ZELENSKİY: PUTİN ÜSTÜNLÜK SAĞLAMIYOR

Zelenskiy, Putin'in savaşta üstünlük sağladığı değerlendirmesine de karşı çıktı. Ukrayna lideri, askeri teknolojilerde, özellikle insansız hava araçları alanında üstünlük mücadelesinin dönem dönem değiştiğini söyledi.

Zelenskiy'ye göre bazı aylarda Ukrayna, bazı aylarda ise Rusya askeri teknoloji alanında avantaj elde ediyor. Ancak Ukrayna lideri, bu değişimin Putin'in savaşı kazandığı anlamına gelmediğini savundu.

Zelenskiy, ABD ile Avrupa arasındaki ayrışmanın Rusya'nın elini güçlendirebileceğini ve Moskova'nın savaşı sürdürme iradesini artırabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, istihbarat paylaşımındaki kesinti ve Starlink hizmetindeki aksamanın ülkesinin savunması açısından "tehlikeli" olduğunu yineledi.

Zelenskiy, Financial Times'a konuştu ve Rus rafinerilerine saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı, ABD'den Patriot füzeleri istedi 13

ZELENSKİY, AVRUPA LİDERLERİNDEN DAHA GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR İSTEYECEK

Zelenskiy, Londra'da Kral Charles, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve savunma yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Brüksel'e geçerek Avrupa Birliği liderlerine hitap edecek.

Ukrayna liderinin, Rusya'ya yönelik daha güçlü yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'nın savaş çabalarına destek sağlamak amacıyla AB fonlarının daha hızlı serbest bırakılmasını talep etmesi bekleniyor.

Zelenskiy, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sürdürülmesinin önemini vurgularken, ABD ile yaşanan gerilimin Rusya'ya avantaj sağlayabileceği uyarısında bulundu.

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