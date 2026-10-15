Musk ise çarşamba günü X hesabından yaptığı açıklamada, Starlink teknolojisi üzerine kurulu askeri sınıf uydu ağı Starshield sistemlerinin ABD hükümetine ait olduğunu ve onun tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Ukrayna liderine göre Starlink hizmetindeki kısıtlamalar, cephedeki operasyonları ve Rus askeri hedeflerine yönelik orta menzilli saldırıları zorlaştırdı. Ayrıca Ukrayna güçlerinin, yaklaşan balistik füzelere ilişkin ABD'nin erken uyarı bildirimlerinden mahrum kaldığını söyledi.

Ukrayna lideri, ABD'nin istihbarat paylaşımını kesmesi ve Starlink hizmetindeki kesintilerin Rusya'ya karşı mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, "Bir çıkış yolu bulacağız... ancak Putin'e yeniden güç veya savaşma iradesi kazandırmamak daha iyi." ifadelerini kullandı.

Musk, sistemin hızına veya kullanımına ilişkin kısıtlamalara ABD ordusunun ve nihayetinde ABD Başkanı'nın karar verdiğini ifade etti.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ: "OTOKRATLARA HAYRANLIK DUYUYOR"

Zelenskiy, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaklaşımını da eleştirdi. Ukrayna lideri, ABD Başkanı'nın otokratlara ve aşırı zengin kişilere karşı içgüdüsel bir yakınlık duyduğunu öne sürdü.

Trump'ın bu tür liderlere duyduğu saygıyı açıkça dile getirdiğini belirten Zelenskiy, uzun yıllar iktidarda kalabilen liderlerin Trump tarafından güçlü görüldüğünü söyledi.

Zelenskiy, "O (Trump), bu tür insanları sevdiğini ve onlara saygı duyduğunu açıkça ve yüksek sesle dile getiriyor. Çünkü onun için 20, 30, 40 yıl boyunca lider olabilen insanlar, çok güçlü olabilecekleri anlamına geliyor." dedi.

Ukrayna lideri, Washington'ın Moskova ile ticari ilişkileri geliştirme isteğinin de kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Özellikle savaş devam ederken ABD ile Rusya arasında enerji alanında anlaşmalar yapılması ihtimalini eleştirdi.

Zelenskiy, "Bir sonraki anlaşma ne zaman yapılacak sorusu gündeme gelecek. Belki gaz olur. Kesinlikle gaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Zelenskiy, Washington'ın enerji projelerine ilgi duyduğunu, ancak Avrupa'da savaş sürerken bu projelerin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.