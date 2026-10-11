BİR HAFTA İÇERİSİNDE BOMBA YAĞMURU

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yaklaşık 1450 güdümlü bomba ve farklı tipte 75 füze ve 1640'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini belirtti. Rusya'nın dün Zaporijya kentine yönelik hava saldırısının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sona erdiğini aktaran Zelenskiy, saldırıda 4'ü çocuk 23 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca bu gece de ülkesine saldırılar düzenlediği bilgisini paylaştı.