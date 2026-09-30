ABD yönetimi, Irak hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 30 Eylül 2026 tarihinde Irak'tan çekiliyor. Irak işgali nasıl başladı? Nasıl sona eriyor?

Washington'un Irak'a savaş açarken öne sürdüğü en önemli gerekçe, Saddam Hüseyin yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bu silahları geliştirmeye devam ettiği iddiasıydı.

Irak'ta 2003 yılında başlayan ABD öncülüğündeki işgal, dünya siyasetinin en tartışmalı savaşlarından biri olarak tarihe geçti.

ABD yönetimi, Irak'ın kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğunu, nükleer kapasite geliştirmeye çalıştığını ve bu nedenle uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu savundu.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Saddam Hüseyin yönetimini yalnızca Irak halkı için değil, dünya için de tehdit olarak gösterdi.

Washington'un söylemi açıktı:

Irak'ta kitle imha silahları vardı.