ABD Irak’tan 23 yıl sonra çekiliyor: Kitle imha silahları yalanıyla başlayan işgalin geride bıraktıkları
Bir ülke işgal edildi, rejim devrildi, devlet mekanizması dağıtıldı, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca Iraklı evinden oldu. Ebu Gureyb'de işkence görüntüleri dünyayı sarstı, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleri Irak'ın enkazından güç kazandı. ABD şimdi 23 yıl sonra Irak'tan çekiliyor. Fakat Washington'un "kitle imha silahları" yalanıyla başlattığı işgalin faturası Irak halkının omuzlarında kalıyor.
ABD yönetimi, Irak hükümeti ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 30 Eylül 2026 tarihinde Irak'tan çekiliyor. Irak işgali nasıl başladı? Nasıl sona eriyor?
Irak'ta 2003 yılında başlayan ABD öncülüğündeki işgal, dünya siyasetinin en tartışmalı savaşlarından biri olarak tarihe geçti.
Washington'un Irak'a savaş açarken öne sürdüğü en önemli gerekçe, Saddam Hüseyin yönetiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu ve bu silahları geliştirmeye devam ettiği iddiasıydı.
ABD yönetimi, Irak'ın kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğunu, nükleer kapasite geliştirmeye çalıştığını ve bu nedenle uluslararası güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu savundu.
Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Saddam Hüseyin yönetimini yalnızca Irak halkı için değil, dünya için de tehdit olarak gösterdi.
Washington'un söylemi açıktı:
Irak'ta kitle imha silahları vardı.
Ancak savaş başladıktan sonra bu iddiaların merkezindeki silahlar bulunamadı.
ABD'nin savaş sonrası kurduğu Iraq Survey Group'un araştırmaları, işgal öncesi istihbaratın ortaya koyduğu ölçekte aktif bir kitle imha silahı stokuna ulaşılamadığını ortaya koydu.
ABD'nin eski baş silah müfettişi David Kay, 2004 yılında Kongre önünde yaptığı değerlendirmede savaş öncesi istihbaratın büyük ölçüde yanlış olduğunu söyledi.
Başkanlık komisyonunun 2005'teki değerlendirmesinde de Irak'ın kitle imha silahlarına ilişkin savaş öncesi istihbaratının büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığı ortaya konuldu.
Yani Washington'un Irak'ı işgal ederken dünyaya sunduğu en önemli gerekçe, savaş sonrasında çöktü.
Silahlar yoktu.
Fakat işgal vardı.
Ve o savaş Irak'ı yıllarca değiştirecek bir yıkımın içine sürükledi.